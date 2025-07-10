Планував знеструмити Харків: СБУ затримала російського диверсанта

Зазначається, що замовлення РФ виконував завербований російською спецслужбою дитячий аніматор з обласного центру. До уваги окупантів він потрапив через свою знайому, яка проживає в Росії.

Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: підірвати опорну електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання одного з районів міста.

Для вчинення злочину фігурант отримав інструкцію на виготовлення саморобного вибухового пристрою. Співробітники СБУ затримали агента, коли він робив вибухівку у своєму помешканні.

СБУ також встановила, що фігурант фіксував локації Сил оборони по дорозі на дитячі свята. У разі успішного підриву першої електропідстанції, агент мав вчинити аналогічні диверсії на інших енергооб’єктах міста.

При обшуках у помешканні та автомобілі затриманого вилучено складові до вибухового пристрою, а також планшет і телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру, наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.