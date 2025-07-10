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Планував знеструмити Харків: СБУ затримала російського диверсанта

Фото: СБУ затримала російського диверсанта (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Контррозвідка СБУ запобігла серії російських диверсій у Харкові, затримавши агента ФСБ, який готував підриви ключових електропідстанцій, що живлять місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що замовлення РФ виконував завербований російською спецслужбою дитячий аніматор з обласного центру. До уваги окупантів він потрапив через свою знайому, яка проживає в Росії.

Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: підірвати опорну електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання одного з районів міста.

Для вчинення злочину фігурант отримав інструкцію на виготовлення саморобного вибухового пристрою. Співробітники СБУ затримали агента, коли він робив вибухівку у своєму помешканні.

СБУ також встановила, що фігурант фіксував локації Сил оборони по дорозі на дитячі свята. У разі успішного підриву першої електропідстанції, агент мав вчинити аналогічні диверсії на інших енергооб’єктах міста.

При обшуках у помешканні та автомобілі затриманого вилучено складові до вибухового пристрою, а також планшет і телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру, наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила 48-річного лаборанта харківського університету, який готував теракти у місті.

Також Служба безпеки України вручила підозру російському штурмовику. Він причетний до страти українського захисника. Окупант потрапив у полон у боях під Вовчанськом.

Окрім того, повідомлялось, що у Запоріжжі двоє ворожих агентів готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України. Завдяки камері російські спецслужби планували відстежити прибуття військових до свого автомобіля, щоб активувати в цей момент СВП.

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