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Планировал обесточить Харьков: СБУ задержала российского диверсанта

Фото: СБУ задержала российского диверсанта (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Контрразведка СБУ предотвратила серию российских диверсий в Харькове, задержав агента ФСБ, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что заказ РФ выполнял завербованный российской спецслужбой детский аниматор из областного центра. Во внимание оккупантов он попал через свою знакомую, которая проживает в России.

После дистанционной вербовки агент получил задание от куратора: взорвать опорную электроподстанцию, которая обеспечивает электроснабжение одного из районов города.

Для совершения преступления фигурант получил инструкцию на изготовление самодельного взрывного устройства. Сотрудники СБУ задержали агента, когда он делал взрывчатку в своем доме.

СБУ также установила, что фигурант фиксировал локации Сил обороны по дороге на детские праздники. В случае успешного подрыва первой электроподстанции, агент должен был совершить аналогичные диверсии на других энергообъектах города.

При обысках в доме и автомобиле задержанного изъяты составляющие к взрывному устройству, а также планшет и телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении, сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила 48-летнего лаборанта харьковского университета, который готовил теракты в городе.

Также Служба безопасности Украины вручила подозрение российскому штурмовику. Он причастен к казни украинского защитника. Оккупант попал в плен в боях под Волчанском.

Кроме того, сообщалось, что в Запорожье двое вражеских агентов готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Благодаря камере российские спецслужбы планировали отследить прибытие военных к своему автомобилю, чтобы активировать в этот момент СВУ.

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