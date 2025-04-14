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Планував ліквідацію командирів ЗСУ: СБУ викрила інструктора полігону

Фото: СБУ викрила інструктора полігону, який планував ліквідацію командирів ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) затримала "подвійного" російського агента, який планував замах на командирів Збройних сил України (ЗСУ) на Яворівському полігоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Інструктор, яки пише СБУ, одночасно працював на Федеральну службу безпеки (ФСБ) та російську воєнну розвідку. 

Агент мав "карт-бланш" 

Завданням інструктора була ліквідація командирів ЗСУ, які разом з підрозділами проходили бойову підготовку в навчальному центру Сил оборони. Зокрема він отримав від куратора "карт-бланш" на вибір способу виконання свого "завдання": 

  • перший "сценарій" полягав у тому, що він виготовить саморобний вибуховий пристрій (СВП) й пізніше приховано закладе його в штабі чи навчальному корпусі; 
  • ще один варіант передбачав те, що він "втемну" використає свого колегу, який занесе замасковану вибухівку до тренувальної локації командирів; 
  • інший спосіб полягав у ракетному ударі російських терористів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні.
 

Фото: СБУ викрила інструктора полігону, який планував ліквідацію командирів ЗСУ (t.me/SBUkr)

СБУ, своєю чергою, завчасно викрила "подвійного" агента. Під час розслідування також було встановлено контакти зрадника з куратором із ФСБ. За його вказівкою він збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні.

Що загрожує  

Зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як на початку березня СБУ викрила високопосадового агента ФСБ, який працював у Державному космічному агентстві України.

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