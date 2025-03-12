Планували отримати 25 млн гривень "відкатів". Викрито корупційну схему у "Київзеленбуді"

Нацполіція затримала топпосадовців "Київзеленбуду", які планували отримати не менше 25 мільйонів гривень "відкатів" за виконані підрядниками роботи протягом 2024 року.

Фото: Національна поліція України

Згідно з документами, за лютий 2025 року керівники об’єднання отримали понад 3 мільйони гривень.

Серед затриманих - генеральний директор, його перший заступник та заступник начальника управління капітальних вкладень "Київзеленбуду".

Фото: Національна поліція України

Крім того, підозрюваними є і представники комерційних структур. Всього за підсумками розслідування, обвинуваченим може загрожувати покарання до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.