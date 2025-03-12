Планували отримати 25 млн гривень "відкатів". Викрито корупційну схему у "Київзеленбуді"
Правоохоронці затримали керівників "Київзеленбуду". Вони отримали декілька мільйонів гривень "відкатів" лише за лютий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Нацполіція затримала топпосадовців "Київзеленбуду", які планували отримати не менше 25 мільйонів гривень "відкатів" за виконані підрядниками роботи протягом 2024 року.
Фото: Національна поліція України
Згідно з документами, за лютий 2025 року керівники об’єднання отримали понад 3 мільйони гривень.
Серед затриманих - генеральний директор, його перший заступник та заступник начальника управління капітальних вкладень "Київзеленбуду".
Крім того, підозрюваними є і представники комерційних структур. Всього за підсумками розслідування, обвинуваченим може загрожувати покарання до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у січні 2025 року СБУ повідомила, що оголосила підозру посадовцю КМДА за отримання фейкової інвалідності. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Олександра Яструбенка.
Також минулого місяця поліція вручила підозру низці посадовців КМДА. Їх підозрюють в організації схеми з привласнення бюджетних грошей на ремонті ліцею й шкільних укриттів.
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