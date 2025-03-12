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Планировали получить 25 млн гривен "откатов". Разоблачена коррупционная схема в "Киевзеленстрое"

Среда 12 марта 2025 11:35
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Планировали получить 25 млн гривен "откатов". Разоблачена коррупционная схема в "Киевзеленстрое" Фото: Полиция задержала руководителей "Киевзеленстроя" (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Правоохранители задержали руководителей "Киевзеленстроя". Они получили несколько миллионов гривен "откатов" только за февраль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Нацполиция задержала топ-чиновников "Киевзеленстроя", которые планировали получить не менее 25 миллионов гривен "откатов" за выполненные подрядчиками работы в течение 2024 года.

Планировали получить 25 млн гривен &quot;откатов&quot;. Разоблачена коррупционная схема в &quot;Киевзеленстрое&quot;Фото: Национальная полиция Украины

Согласно документам, за февраль 2025 года руководители объединения получили более 3 миллионов гривен.

Среди задержанных - генеральный директор, его первый заместитель и заместитель начальника управления капитальных вложений "Киевзеленстроя".

Фото: Национальная полиция Украины

Кроме того, подозреваемыми являются и представители коммерческих структур. Всего по итогам расследования, обвиняемым может грозить наказание до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в январе 2025 года СБУ сообщила, что объявила подозрение чиновнику КГГА за получение фейковой инвалидности. По данным источников РБК-Украина, речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.

Также в прошлом месяце полиция вручила подозрение ряду должностных лиц КГГА. Их подозревают в организации схемы по присвоению бюджетных денег на ремонте лицея и школьных укрытий.

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