Планировали получить 25 млн гривен "откатов". Разоблачена коррупционная схема в "Киевзеленстрое"

Правоохранители задержали руководителей "Киевзеленстроя". Они получили несколько миллионов гривен "откатов" только за февраль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Нацполиция задержала топ-чиновников "Киевзеленстроя", которые планировали получить не менее 25 миллионов гривен "откатов" за выполненные подрядчиками работы в течение 2024 года.

Фото: Национальная полиция Украины

Согласно документам, за февраль 2025 года руководители объединения получили более 3 миллионов гривен.

Среди задержанных - генеральный директор, его первый заместитель и заместитель начальника управления капитальных вложений "Киевзеленстроя".

Фото: Национальная полиция Украины

Кроме того, подозреваемыми являются и представители коммерческих структур. Всего по итогам расследования, обвиняемым может грозить наказание до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.