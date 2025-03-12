Планировали получить 25 млн гривен "откатов". Разоблачена коррупционная схема в "Киевзеленстрое"
Правоохранители задержали руководителей "Киевзеленстроя". Они получили несколько миллионов гривен "откатов" только за февраль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Нацполиция задержала топ-чиновников "Киевзеленстроя", которые планировали получить не менее 25 миллионов гривен "откатов" за выполненные подрядчиками работы в течение 2024 года.
Фото: Национальная полиция Украины
Согласно документам, за февраль 2025 года руководители объединения получили более 3 миллионов гривен.
Среди задержанных - генеральный директор, его первый заместитель и заместитель начальника управления капитальных вложений "Киевзеленстроя".
Кроме того, подозреваемыми являются и представители коммерческих структур. Всего по итогам расследования, обвиняемым может грозить наказание до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в январе 2025 года СБУ сообщила, что объявила подозрение чиновнику КГГА за получение фейковой инвалидности. По данным источников РБК-Украина, речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.
Также в прошлом месяце полиция вручила подозрение ряду должностных лиц КГГА. Их подозревают в организации схемы по присвоению бюджетных денег на ремонте лицея и школьных укрытий.
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