Плануєте змінювати смартфон? Три основні моменти, які важливо врахувати перед покупкою

Камера у пріоритеті

Для більшості користувачів смартфон став головною камерою. Саме тому якість зйомки - один із головних чинників під час вибору нового пристрою.

Сьогодні важливо дивитися не тільки на характеристики, а й особисто протестувати камеру - хоча б у магазині. Дорогі смартфони, як правило, пропонують більш просунуті камери, ніж бюджетні аналоги - це підтверджують і лідери рейтингу: iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra і Google Pixel 9 Pro.

Однак і в середньому сегменті зустрічаються гідні варіанти: OnePlus 13R, Nothing Phone 3a Pro. Усе залежить від завдань. Потрібен якісний зум? Вибирайте смартфон із телеоб'єктивом. Хочете ефектні фото для Instagram? Зверніть увагу на моделі з високою роздільною здатністю основної камери.

Навіть якщо ви не розумієтеся на "залізі", обов'язково вивчіть приклади фото - так ви заздалегідь зрозумієте, який вигляд матимуть ваші майбутні знімки.

При виборі смартфона завжди варто дивитися на характеристики камери (фото: Future)

Акумулятор - запорука комфорту

Батарея - ще один ключовий критерій, особливо в епоху великих екранів і потужних чипів. Зараз стандартом можна вважати акумулятори від 4 000 мА/год, а в топових моделях трапляються батареї на 6 000 мА/год (наприклад, OnePlus 13 або Motorola Edge 60 Pro). Пристрої середнього класу зазвичай пропонують від 3 500 до 4 500 мА/год.

Ресурс батареї сильно залежить від сценаріїв використання, тому варто спиратися не тільки на цифри, а й на реальні огляди.

Також на горизонті - нові технології. Наприклад, кремній-вуглецеві батареї, що дозволяють зберігати більше енергії. Поки вони зустрічаються рідко, але скоро можуть стати масовими.

Термін служби батареї - найважливіший показник корисності телефону (фото: Future)

Чип - основа продуктивності на роки

Чіпсет - це "мозок" смартфона. Він відповідає за продуктивність, графіку і все, що пов'язано з ШІ, іграми і важкими завданнями.

Для повсякденних завдань (соцмережі, пошта, месенджери) підійдуть і недорогі смартфони. Але якщо ви плануєте активну роботу з відео, фото, іграми або ШІ - обирайте пристрій із флагманським чипом.

A18 Pro від Apple встановлений в iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max, а Qualcomm Snapdragon 8 Elite або MediaTek Dimensity 9400 можна знайти в найкращих телефонах Android. Як правило, потужність чипа безпосередньо залежить від ціни смартфона.

Чипсет визначить, як працюватиме телефон протягом багатьох років (фото: Apple)