Українцям нагадали, що варто робити з газовими рахунками при переїзді у нове житло
Українцям, які стали власником нового будинку, варто пам'ятати про важливу процедуру - переоформлення особового рахунку за розподіл газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Газмережі".
"Особовий рахунок Оператора ГРМ - це персональний номер, за яким зберігається повна інформація про споживача як власника оселі. Особові рахунки клієнтів Дніпропетровської філії "Газмережі" складаються з 10-ти цифр і починаються на 0320", - сказано у повідомленні.
У Центрах обслуговування клієнтів допоможуть вирішити питання з переоформленням особового рахунка
Під час візиту необхідно взяти з собою:
- паспорт або ID-картку;
- ідентифікаційний номер;
- документ, що підтверджує право власності на помешкання або користування ним: Договір купівлі-продажу/дарування/оренди/відчуження;
- технічний паспорт на домоволодіння або будинкову книгу;
- довідку про склад сім’ї, якщо в оселі відсутній газовий лічильник.
Якщо у помешкання декілька співвласників, потрібно додатково мати від них письмову згоду на переоформлення особового рахунку саме на вас.
Нагадаємо, постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.
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