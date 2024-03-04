Планує поговорити про ЗАЕС. Гендиректор МАГАТЕ хоче відвідати Москву та зустрітися з Путіним

Гроссі заявив, що під час зустрічі з Путіним, він хотів би дізнатися бачення російського диктатора щодо подальшої роботи Запорізької АЕС.

"Для мене важливо мати змогу обговорити з ним (Путіним, - ред.) деякі технічні моменти. Оскільки, я був на станції та обговорював деякі питання. І я хочу скласти враження щодо того, які плани щодо ЗАЕС та мати можливість обговорити деякі важливі моменти", - сказав Гроссі.

Генеральний директор агенції крім іншого наголосив, що Запорізька атомна станція продовжує мати проблеми із зовнішнім електропостачанням, адже, за його словами, одна з двох ліній, що залишилися, наразі не працює.

Таким чином, атомна станція покладається лише на одну лінію електропередач ззовні.

Очільник агенції також наголосив, що він вже дев'ять разів відвідував Україну, і чотири рази саму Запорізьку атомну електростанцію.

"У мене була тривала розмова з президентом Зеленським, з міністром енергетики України, з ядерним відомством країни. Потім я відвідав ЗАЕС. Я говорив про те, що ситуація продовжує залишатися нестабільною", - додав Гроссі.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистем України.

Нещодавно на станцію відвідали експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Зауважимо, що минулого разу росіяни не пустили МАГАТЕ до реакторних залів на ЗАЕС.

Як зазначали в "Енергоатомі", з початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше ніж 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише для України, а й для інших держав.

Ми писали, що 7 лютого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку АЕС. Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.

Крім того, 21 лютого також стало відомо, що Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок із останньою резервною зовнішньою лінією електроживлення.

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