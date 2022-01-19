По плану России - Украины уже не должно было существовать, - Кулеба

По словам главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, еще с начала войны с Россией, по плану последней - Украины уже не должно было существовать как государства. В то же время наша страна уже имеет сильную армию, дипломатию и партнеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы во время брифинге .

"Мы не должны забывать, что эта война России против Украины длится с 2014 года. По первоначальному плану Российской Федерации, нас уже не должно было существовать как государства, по крайней мере в том виде в котором Украина продолжает. Не только существовать, но и развиваться", - отметил Кулеба.

В то же время с начала войны с Российской Федерацией, Украина стала еще крепче благодаря сильной армии, дипломатическим возможностям и поддержке международного сообщества.

"Мы с вами прошли через безумные испытания. Мы прошли через самые трудные моменты нашей истории. Когда ракеты, когда снаряды падали на нашу землю, когда соотечественники гибли, но мы были достаточно сильными, чтобы пережить это, одолеть и крепко стать на ноги. И сегодня Украина является очень прочной. У нас есть сильная армия, сильная дипломатия и сильные партнеры", - добавил министр.