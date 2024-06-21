Планована мобілізація авто за радянським зразком несе пряму загрозу економіці, - експерт

"Забирати сьогодні автомобілі у приватних перевізників чи фермерів – крок абсолютно неефективний. Є пряма загроза знищення логістичних ланцюгів, які є основою стабільного функціонування економіки. Це може призвести до економічних негараздів, паралізує процеси постачання сировини та відвантаження готової продукції, спричинить масові зриви контрактів, штрафні санкції та знищення довіри міжнародних партнерів, що вдарить по репутації українських компаній всередині країни на світовому ринку", - зазначив експерт.

Вилучення транспортних засобів з підприємств, за його словами, повертає Україну до моделі закритої економіки радянських часів, де централізоване керування та вилучення ресурсів призводило до економічної стагнації та деградації.

"Навіть під час війни ми не можемо допустити руйнування економіки, адже саме наші підприємства забезпечують країну ресурсами для боротьби та виживання", - зазначив експерт.

Це при тому що переважна більшість українських бізнесів і так на волонтерських засадах забезпечують військо транспортом.

"Замість радянської системи "забрати", необхідно створити систему залучення партнерів. Тобто ефективних комунікацій міждержавного рівня. Нагадаю, що саме автотранспорт був основним пунктом ленд-лізу під час Другої світової війни - близько 450 тис. позашляховиків, вантажівок, мотоциклів тоді отримав СРСР від союзників. Нам зараз може вистачити і десятої частини від цього обсягу", - наголосив Магда.