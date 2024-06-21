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Планируемая мобилизация авто по советскому образцу несет прямую угрозу экономике, - эксперт

Фото: планируемая мобилизация авто по советскому образцу несет прямую угрозу экономике Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Планируемая правительством принудительная мобилизация авто по советской модели несет угрозу функционированию украинской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Института мировой политики" Евгения Магду.

"Забирать сегодня автомобили у частных перевозчиков или фермеров - шаг абсолютно неэффективен. Есть прямая угроза уничтожения логистических цепей, которые являются основой стабильного функционирования экономики. Это может привести к экономическим неурядицам, парализует процессы поставки сырья и отгрузки готовой продукции, повлечет за собой массовые срывы контрактов, штрафные санкции и уничтожение доверия международных партнеров, что отразится на репутации украинских компаний внутри страны на мировом рынке", - отметил эксперт.

Изъятие транспортных средств с предприятий, по его словам, возвращает Украину к модели закрытой экономики советских времен, где централизованное управление и извлечение ресурсов приводило к экономической стагнации и деградации.

"Даже во время войны мы не можем допустить разрушения экономики, ведь именно наши предприятия снабжают страну ресурсами для борьбы и выживания", - отметил эксперт.

Это при том, что подавляющее большинство украинских бизнесов и так на волонтерских началах обеспечивают войско транспортом.

"Вместо советской системы "забрать", необходимо создать систему привлечения партнеров. То есть эффективных коммуникаций межгосударственного уровня. Напомню, что именно автотранспорт был основным пунктом ленд-лиза во время Второй мировой войны - около 450 тыс. внедорожников, грузовиков, мотоциклов тогда получил СССР от союзников. Нам сейчас может хватить и десятой части этого объема", - подчеркнул Магда.

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Экономика Украины