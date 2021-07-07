Планировали переправлять нелегалов в ЕС: СБУ заблокировала схему на границе

Служба безопасности Украины заблокировала организацию схемы должностным лицом Чопского пограничного отряда по транспортировке нелегалов в страны ЕС. Во время сговора с контрабандистами, злоумышленник также наладил транзитный трафик сигарет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Согласно данным следствия, чиновник привлек к нелегальной схемы инспектора пограничной службы, чтобы тот игнорировал выявленые правонарушения во время транспортировки табачных изделий в Евросоюз.
В частности, за деньги злоумышленник планировал организовать транзит нелегалов через пункты пропуска в одну из соседних стран.
Согласно Уголовному кодексу Украины, чиновник, организовавший схему транспортировки и местный контрабандист подозреваются за: