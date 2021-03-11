Планував заворушення: у Білорусі оголосили остаточне звинувачення Тіхановському

У Слідчому комітеті Білорусі завершили розслідувана щодо блогера Сергія Тіхановського. Йому оголосили остаточне обвинувачення за чотирма статтями.

За даними слідства, Тіхановський з іншими особами протягом тривалого періоду часу готував масові заворушення на території Білорусі в поствиборчий період.

"Тіхановський з використанням Youtube-каналу "Країна для життя" і однойменного телеграм-каналу відкрито закликав до насильства щодо представників влади та правоохоронних органів, а також своїми висловлюваннями розпалював соціальну ворожнечу і розбрат у суспільстві за ознаками соціальної приналежності", - повідомили в СК.

В рамках даного розслідування було проведено понад 70 експертиз.

"Враховуючи, що збиток від дій Тіхановського і наближених до нього осіб склав понад 3,5 мільйони рублів, на майно та кошти обвинувачених накладено арешт", - додали силовики.

Загалом Тіхановському пред'явлені звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу: