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Планував заворушення: у Білорусі оголосили остаточне звинувачення Тіхановському

Новость на русском → Мінськ, Четвер 11 березня 2021 11:22
Планував заворушення: у Білорусі оголосили остаточне звинувачення Тіхановському Фото: Сергій Тихановский (facebook.com/SergeyTihanovski)
Автор: Ігор Литвиненко

У Слідчому комітеті Білорусі завершили розслідувана щодо блогера Сергія Тіхановського. Йому оголосили остаточне обвинувачення за чотирма статтями.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Білорусі.

За даними слідства, Тіхановський з іншими особами протягом тривалого періоду часу готував масові заворушення на території Білорусі в поствиборчий період.

"Тіхановський з використанням Youtube-каналу "Країна для життя" і однойменного телеграм-каналу відкрито закликав до насильства щодо представників влади та правоохоронних органів, а також своїми висловлюваннями розпалював соціальну ворожнечу і розбрат у суспільстві за ознаками соціальної приналежності", - повідомили в СК.

В рамках даного розслідування було проведено понад 70 експертиз.

"Враховуючи, що збиток від дій Тіхановського і наближених до нього осіб склав понад 3,5 мільйони рублів, на майно та кошти обвинувачених накладено арешт", - додали силовики.

Загалом Тіхановському пред'явлені звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 293 (організація масових безладів);
  • ч. 3 ст. 130 (розпалювання соціальної ворожнечі);
  • ч. 2 ст. 191 (перешкоджання роботі ЦВК);
  • ч. 1 ст. 342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок).

Нагадаємо, Сергій Тіхановський є чоловіком кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. Спочатку саме він планував балотуватися на виборах, однак 29 травня 2020 року опозиціонера затримали під час акції протесту. Пізніше тодішній президент, а нині не визнаний Україною та країнами ЄС глава Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що "дав сигнал" затримати Тіхановського.

Також РБК-Україна писало, що в Білорусі відкрили справу проти Світлани Тіхановської та інших опозиціонерів.

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