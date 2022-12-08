Плани ЗСУ оточити сватове та маневри росіян в Херсонській області: карти боїв

Контрнаступ ЗСУ на сході Харківської та на заході Луганської областей

Російські війська, ймовірно, нарощують темп контратак у східній частині Харківської та західній частині Луганської областей. Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий 7 грудня заявив, що російські війська готують контрнаступальну операцію на заході Луганської області, в рамках якої будуть діяти в напрямку Куп’янська. Череватий зазначив, що українські війська активно протидіють контратакам росіян в районі Сватового, а також в інших місцях.

6 грудня російський військовий блогер заявив, що російські війська ведуть контратаки по всій лінії фронту Сватове-Кремінна. Міністерство оборони Росії 7 грудня заявило, що російські війська продовжують наступальні дії в напрямку Лиману. Можливо, російські війська готуються до посилення контратак на сході Харківської та західної Луганської областей, щоб не дати українським силам наростити темпи контрнаступу на сході, оскільки через зиму умови стають більш сприятливими для механізованих бойових дій.

Російські війська продовжують обороняти свої позиції в напрямку Сватового на тлі заяв російської сторони про продовження українських контрнаступальних дій. Український Генштаб повідомив, що російські війська тримають оборону в напрямку Куп’янська. Російський військовий блогер заявив, що українські сили продовжили обмежені спроби прориву на окремих ділянках фронту на сході України, використовуючи невеликі угруповання сил. Інший блогер стверджує, що українські війська готуються атакувати російські позиції на лінії Лиман-Периші-Синьківка. Грузинська розвідувальна організація з відкритих джерел прогнозує, що українські сили, ймовірно, планують оточити Сватове, а не штурмувати його в лоб. ISW не робить оцінок щодо конкретних майбутніх операцій в Україні.

Російські сили проводили обмежені контратаки, оскільки українські сили, як повідомляється, продовжували контрнаступальні операції в районі Кремінної. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російський штурм на Білогорівку (12 км на південь від Кремінної). Російський військовий блогер стверджує, що російські сили атакували українські позиції в напрямку Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної) і що українські сили відійшли з опорних пунктів на південний захід від Площанки (17 км на північний захід від Кремінної). Інший російський військовий блогер заявив, що частини російської 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії повільно просуваються в районі Кремінної. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська вели штурм у 21 км на північний захід від Кремінної поблизу Площанки та Червонопопівки, а також вздовж траси Макіївка-Площанка[32]. Генштаб України повідомив, що російські війська продовжили регулярний вогонь з непрямої наводки вздовж лінії зіткнення на сході Харківської та заході Луганської областей.

Бої на Донбасі

Російські війська 7 грудня продовжили наземні атаки навколо Бахмута. У Генштабі України заявили, що українські війська відбили спроби російських атак на сам Бахмут, на північний схід від Бахмута в районі Верхньокам'янського (27 км на північний схід від Бахмута), Спірного (25 км на північний схід від Бахмута), Яковлівки (12 км), біля Білої Гори (15 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (15 км на південний захід від Бахмута).

Напад на Білу Гору свідчить про те, що російські війська, можливо, перетнули канал Сіверський Донець-Донбас в Курдюмівці та просуваються на захід. Російські джерела широко стверджували, що бойовики "Вагнера" взяли під контроль Яковлівку і що під Бахмутом тривають запеклі бої в Опитному, Кліщіївці та Соледарі. Один російський військовий блогер зазначив, що щоденне використання боєприпасів зі стрілецької зброї силами "Вагнера" в районі Бахмута становить 2000 пострілів на добу на людину. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що українські війська безуспішно намагалися повернути окремі втрачені позиції на південь від Бахмута. Російські джерела в основному обговорювали інтенсивність дій у цьому районі та наголошували на великих українських втратах.

7 грудня російські війська продовжили наступальні дії в районі міста Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська атакували на північний схід від Авдіївки в напрямку Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки) та на південно-західній околиці Донецька в районі Мар’їнки та Новомихайлівки. Так зване "Народне ополчення "ДНР" опублікувало кадри, як 1-й і 3-й батальйони так званої "ДНР" нібито завдають ударів по українських позиціях в Авдіївці та на південний захід від Авдіївки у Водяному.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися трохи на захід від Новоселівки (15 км на північний схід від Авдіївки) і вийшли на трасу H-20 Костянтинівка-Донецьк. Голова так званої "ДНР" Денис Пушилін зазначив, що захоплення Росією Авдіївки є критично важливим для пом’якшення артилерійського тиску заявлених українських ударів по Донецьку. Російське МО стверджувало, що українські сили намагалися повернути втрачені позиції на південний захід від Донецька в районі Вугледара.

Ситуація на південному фронті

Російські війська продовжують вести оборонні операції та, ймовірно, переорієнтацію своїх сил на сході Херсонської області станом на 7 грудня. У Генштабі України повідомили, що російські війська обороняють позиції на лівому (східному) березі річки Дніпро в Херсонській області.

Глава Херсонської області Сергій Хлань повідомив, що російські війська скоротили чисельність особового складу на східному березі, де вони дислокуються в основному на спостережних пунктах. Хлань також заявив, що російські сили планують відтягнути основні сили з тилових позицій у східній Херсонській області та інших місцях, якщо українські сили атакуватимуть російські позиції на східному березі. Хлань також повідомив, що російські війська продовжують будувати окопи на сході Херсонської області.

7 грудня командир російської бригади "Дон" Олексій Кондратьєв заперечив, що українські сили контролюють будь-яку частину Кінбурнської коси, у відповідь на нещодавні повідомлення українських офіційних осіб про те, що українські сили проводять операції на Кінбурнській косі.

7 грудня українські війська продовжили завдавати ударів по російських позиціях і тилах у Херсонській області. Українське джерело повідомило, що українські війська обстріляли Нову Каховку та Хопри (біля Голої Пристані) у Херсонській області. Російське джерело стверджує, що українські війська вдарили по Голій Пристані з ракет HIMARS. Російське джерело також заявило, що російська ППО відбила атаки українських безпілотників на аеродром Бельбек у Севастополі в окупованому Росією Криму.

Російські війська 7 грудня продовжували звичайні артилерійські та ракетні удари на захід від Гуляйполя, на західному березі річки Дніпро в Херсонській області, а також у Дніпропетровській та Миколаївській областях. Українські джерела повідомляли, що російські війська завдали ударів по м. Херсон, Очаків, Нікополь і Запоріжжя. У Запорізькій обласній адміністрації повідомили, що російські війська також завдали ударів з безпілотників по об’єктах у місті Запоріжжя, а українська ППО збила шість безпілотників. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська також завдали удару по Дніпру за допомогою безпілотників Шахед-136. Глава Дніпропетровщини Валентин Резніченко повідомив, що українська ППО збила в Дніпропетровській області всі вісім російських безпілотників Шахед-136.