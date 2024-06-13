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Плани росіян щодо півночі України були зірвані: що стало ключовим фактором

Фото: плани росіян щодо півночі України провалилися (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Плани російських окупантів щодо півночі України були зірвані. Зокрема, дозвіл партнерів бити західною зброєю по території РФ змінив ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка у Telegram.

За його словами, загарбники у Вовчанську на півночі Харківської області намагається активно окопатися на прикордонних територіях.

На думку Коваленка, інформаційна операція ворога щодо нібито захоплення Рижівки у Сумській області була повним провалом.

"Вони навіть не намагалися продовжувати хитати тему наступу на Сумщині, бо занадто швидко був розкритий їх фейк", - додав він.

Коваленко зазначив, що плани ворога щодо півночі були зірвані, але росіяни стягують туди нові резерви через значні втрати. Одним з ключових факторів цього був дозвіл для України на удари по території Росії західною зброєю.

"Інформаційно "Північна операція" ворога зазнала значних викликів для росіян, бо вони не досягли результатів, зазнали втрат і зіштовхнулися з виносом багатьох систем ППО на території Бєлгородської області", - заявив керівник ЦПД.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, днями у мережі заявилася інформація, що росіяни "захопили" село Рижівка Сумської області. Глава Чечні Рамзан Кадиров розмістив пост про нібито захоплення населеного пункту полком "Ахмат" та іншими окупантами.

Проте інформація виявилася фейковою. Генштаб спростував інформацію про захоплення села окупаційними військами.

Детальніше про ворожу ІПСО і що відбувається у "сірій зоні" на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.

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