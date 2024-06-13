Плани росіян щодо півночі України були зірвані: що стало ключовим фактором

За його словами, загарбники у Вовчанську на півночі Харківської області намагається активно окопатися на прикордонних територіях.

На думку Коваленка, інформаційна операція ворога щодо нібито захоплення Рижівки у Сумській області була повним провалом.

"Вони навіть не намагалися продовжувати хитати тему наступу на Сумщині, бо занадто швидко був розкритий їх фейк", - додав він.

Коваленко зазначив, що плани ворога щодо півночі були зірвані, але росіяни стягують туди нові резерви через значні втрати. Одним з ключових факторів цього був дозвіл для України на удари по території Росії західною зброєю.

"Інформаційно "Північна операція" ворога зазнала значних викликів для росіян, бо вони не досягли результатів, зазнали втрат і зіштовхнулися з виносом багатьох систем ППО на території Бєлгородської області", - заявив керівник ЦПД.