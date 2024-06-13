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Планы россиян по северу Украины были сорваны: что стало ключевым фактором

Фото: планы россиян касательно севера Украины провалились (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Планы российских оккупантов по северу Украины были сорваны. В частности, разрешение партнеров бить западным оружием по территории РФ изменило ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

По его словам, захватчики в Волчанске на севере Харьковской области пытаются активно окопаться на приграничных территориях.

По мнению Коваленко, информационная операция врага относительно якобы захвата Рыжевки в Сумской области была полным провалом.

"Они даже не пытались продолжать качать тему наступления в Сумской области, потому что слишком быстро был раскрыт их фейк", - добавил он.

Коваленко отметил, что планы врага относительно севера были сорваны, но россияне стягивают туда новые резервы из-за значительных потерь. Одним из ключевых факторов этого было разрешение для Украины на удары по территории России западным оружием.

"Информационно "Северная операция" врага столкнулась со значительными вызовами для россиян, потому что они не добились результатов, понесли потери и столкнулись с выносом многих систем ПВО на территории Белгородской области", - заявил руководитель ЦПД.

 

 

Что этому предшествовало

Напомним, на днях в сети заявилась информация, что россияне "захватили" село Рыжевка Сумской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил пост о якобы захвате населенного пункта полком "Ахмат" и другими оккупантами.

Однако информация оказалась фейковой. Генштаб опроверг информацию о захвате села оккупационными войсками.

Детальнее о вражеской ИПСО и что происходит в "серой зоне" на границе - в материале РБК-Украина.

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