Плани на літо. Де українці будуть відпочивати за кордоном та скільки коштують тури

Попри війну, українці продовжують планувати відпочинок – хоча б для того, щоб кілька днів перепочити й перезавантажитися. Попит на закордонний відпочинок далекий від "довоєнного", але динаміка по бронюваннях позитивна, стверджують фахівці ринку.
Як і по яких напрямках українці планують літні мандрівки за кордон та скільки зараз коштують путівки, в коментарі РБК-Україна розповідають фахівці туроператора Join UP!
"Динаміка попиту на відпочинок за кордоном зберігається позитивна. До показників 2021 року ще далеко, але в порівнянні з попереднім ми бачимо зростання бронювань на рівні 30%. Українцям потрібно перезавантаження, щоб зберігати сили довгостроково, а мандрівки – одна з кращих можливостей побути в безпеці й отримати нові враження", – відзначають в туристичній компанії.
За даними внутрішньої статистики Join UP!, до п'ятірки найпопулярніших напрямків для відпочинку у період з червня по серпень входять:
Ціновий діапазон на літній відпочинок за цими напрямками у червні:
Зверніть увагу. Усі ціни актуальні на дату публікації при розміщенні у двомісних номерах та можуть змінюватися.
"Ціни на оксамитовий сезон, що починається у вересні, збільшаться приблизно на 15-40% за всіма цими напрямками, окрім Болгарії. За цим напрямком навпаки очікуємо зниження ціни на 15%, оскільки клімат в країні більше схожий на український і, відповідно, сезон морського відпочинку у вересні вже наближається до завершення", – додають аналітики Join UP!
Портрет мандрівника залишається без змін від початку повномасштабної війни. В більшості випадків це жінки з дітьми. Також подорожують люди старшого віку. Що стосується чоловіків, то це або люди віком 60+, або ті, хто на момент бронювання туру перебуває за кордоном, відзначають в компанії.
Нагадаємо, українці все частіше обирають відпочинок на природі. Один із найцікавіших варіантів провести вихідні із дітьми за містом – вирушити на плантації, де можна ласувати полуницею та збирати ягоди з кущів. Пропонуємо почитати, куди можна поїхати збирати полуницю за містом.
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