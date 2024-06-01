Планы на лето. Где украинцы будут отдыхать за границей и сколько стоят туры

Пятерка популярных направлений, куда едут украинцы

"Динамика спроса на отдых за границей сохраняется положительная. До показателей 2021 года еще далеко, но по сравнению с предыдущим мы видим рост бронирований на уровне 30%. Украинцам требуется перезагрузка, чтобы сохранять силы долгосрочно, а путешествия – одна из лучших возможностей побыть в безопасности и получить новые впечатления", – отмечают в туристической компании.

По данным внутренней статистики Join UP!, в пятерку самых популярных направлений для отдыха в период с июня по август входят:

Неизменные лидеры – Турция и Египет . Страны отличаются климатом и природой, но схожи широкой базой гостиниц по системе "все включено". Оба направления предлагают интересную экскурсионную программу, придающую ощущение новизны путешественникам, отдыхающим на этих курортах не впервые;

. Страны отличаются климатом и природой, но схожи широкой базой гостиниц по системе "все включено". Оба направления предлагают интересную экскурсионную программу, придающую ощущение новизны путешественникам, отдыхающим на этих курортах не впервые; Среди европейских курортов украинцы чаще выбирают Грецию (востребованные экскурсии и природные локации Крита), Болгарию (задолго до полномасштабного вторжения – любимое автобусное направление для детского отдыха) и Черногорию (чаще путешествуют те, кто любит поездить по стране).

Фото: Египет вместе с Турцией сохраняют позиции неизменных лидеров в предпочтениях украинских туристов (unsplash . com )

Сколько стоит отдых за границей в июне

Ценовой диапазон на летний отдых по этим направлениям в июне:

Турция – соло-поездка будет стоить самолетом от 8 700 грн и автобусом – от 8 933 грн, авиатур для двух взрослых с ребенком – от 22 406 грн, автобусный – от 27 438 грн; отправиться автобусом можно из Харькова, Запорожья, Одессы и Киева

– соло-поездка будет стоить самолетом от 8 700 грн и автобусом – от 8 933 грн, авиатур для двух взрослых с ребенком – от 22 406 грн, автобусный – от 27 438 грн; отправиться автобусом можно из Харькова, Запорожья, Одессы и Киева Египет – поездка на одного стартует от 10 519 грн;

– поездка на одного стартует от 10 519 грн; Греция – тур на одного обойдется от 9 079 грн, для двух взрослых с ребенком – от 27 998 грн;

– тур на одного обойдется от 9 079 грн, для двух взрослых с ребенком – от 27 998 грн; Болгария – отдых на одного будет стартовать от 7 697 грн; автобусная поездка для взрослых с ребенком обойдется от 17 865 грн. Поехать туда можно из Харькова, Запорожья, Львова и Киева;

– отдых на одного будет стартовать от 7 697 грн; автобусная поездка для взрослых с ребенком обойдется от 17 865 грн. Поехать туда можно из Харькова, Запорожья, Львова и Киева; Черногория – путешествие на одного самолетом стартует от 13 474 грн, автобусом – от 8 489 грн; отдых для двоих взрослых с ребенком обойдется от 47590 грн.

Обратите внимание. Все цены актуальны на дату публикации при размещении в двухместных номерах и могут изменяться.

"Цены на начинающийся в сентябре бархатный сезон увеличатся примерно на 15-40% по всем этим направлениям, кроме Болгарии. По этому направлению наоборот ожидаем снижение цены на 15%, поскольку климат в стране больше похож на украинский и, соответственно, сезон морского отдыха в сентябре уже близится к завершению", – добавляют аналитики Join UP!

Портрет путешественника остается без изменений с начала полномасштабной войны. В большинстве случаев это женщины с детьми. Также путешествуют люди постарше. Что касается мужчин, то это либо люди в возрасте 60+, либо те, кто на момент бронирования тура находится за границей, отмечают в компании.