Планы на лето. Где украинцы будут отдыхать за границей и сколько стоят туры

Несмотря на войну, украинцы продолжают планировать отдых – хотя бы для того, чтобы несколько дней отдохнуть и перезагрузиться. Спрос на заграничный отдых далек от "довоенного", но динамика по бронированию положительная, утверждают специалисты рынка.
Как и по каким направлениям украинцы планируют летние путешествия за границу и сколько сейчас стоят путевки, в комментарии РБК-Украина рассказывают специалисты туроператора Join UP!
"Динамика спроса на отдых за границей сохраняется положительная. До показателей 2021 года еще далеко, но по сравнению с предыдущим мы видим рост бронирований на уровне 30%. Украинцам требуется перезагрузка, чтобы сохранять силы долгосрочно, а путешествия – одна из лучших возможностей побыть в безопасности и получить новые впечатления", – отмечают в туристической компании.
По данным внутренней статистики Join UP!, в пятерку самых популярных направлений для отдыха в период с июня по август входят:
Ценовой диапазон на летний отдых по этим направлениям в июне:
Обратите внимание. Все цены актуальны на дату публикации при размещении в двухместных номерах и могут изменяться.
"Цены на начинающийся в сентябре бархатный сезон увеличатся примерно на 15-40% по всем этим направлениям, кроме Болгарии. По этому направлению наоборот ожидаем снижение цены на 15%, поскольку климат в стране больше похож на украинский и, соответственно, сезон морского отдыха в сентябре уже близится к завершению", – добавляют аналитики Join UP!
Портрет путешественника остается без изменений с начала полномасштабной войны. В большинстве случаев это женщины с детьми. Также путешествуют люди постарше. Что касается мужчин, то это либо люди в возрасте 60+, либо те, кто на момент бронирования тура находится за границей, отмечают в компании.
Напомним, украинцы все чаще выбирают отдых на природе. Один из самых интересных вариантов провести выходные с детьми за городом – отправиться на плантации, где можно лакомиться клубникой и собирать ягоды из кустов. Предлагаем почитать, куда можно поехать собирать клубнику за городом.
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