Плани евакуації розроблені для всіх областей, але це екстрений крок, - Шмигаль

Уряд України закликає до евакуації лише мешканців тих регіонів, які перебувають у безпосередній близькості до лінії фронту. Але плани евакуації розроблені всім областей.

Про це заявив глава прем'єр-міністра України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Про евакуацію з окремих громад, або регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з громад, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Справді, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми застосовуватимемо в останню чергу", – зазначив Шмигаль на засіданні уряду.

За словами прем'єр-міністра, сценарій з евакуацією цілих регіонів також можливий, але уряд зробить усе, щоб його не допустити.