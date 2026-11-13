У планах - до тисячі супутників: у ГУР розкрили деталі системи "Рассвєт" росіян

За даними ГУР, серед ключових проблем - залежність від іноземних компонентів, труднощі з виведенням супутників на цільову орбіту та розробка компактних абонентських терміналів. Запланований на 2026 рік третій запуск апаратів, за попередніми даними, скасували або перенесли.

Скільки супутників на орбіті має РФ

Наразі Росія вивела на орбіту 30 супутників двома партіями - 23 березня та 19 липня 2026 року. Два апарати вже зійшли з орбіти.

Із 30 супутників 26 зайняли стійке положення на висоті близько 500-520 км. Жоден не досяг запланованої висоти 800 км. Решта апаратів продовжують маневри з підйому на цільову орбіту.

Маса одного супутника становить близько 280 кг. Серед ключових технологій системи - міжсупутниковий лазерний зв’язок, який дає змогу передавати трафік безпосередньо між апаратами без постійного звернення до наземної інфраструктури.

До кінця 2026 року РФ планувала збільшити угруповання до 47-48 супутників. У 2027 році розраховує вивести ще 240 апаратів, щоб забезпечити покриття 94% території РФ зі швидкістю передавання даних до 150 Мбіт/с. До 2031 року угруповання має зрости до 408, а до 2035-го - до 924 супутників.

Основою наземного сегмента є головний центр управління в Москві. Він відповідає за контроль супутників, роботу лазерних каналів і маршрутизацію трафіку. Також передбачено мережу наземних станцій.

У вересні 2026 року росіяни завершили випробування термінала "Ультра". Заявлена швидкість завантаження даних - до 650 Мбіт/с, а робота передбачена навіть під час руху носія зі швидкістю до 250 км/год. До кінця року планують передати замовникам близько тисячі пристроїв.

У 2027 році окупанти планують розробити ще чотири модифікації терміналі, а у 2028 році мають представити авіаційний термінал “Повітря”.

Головний виконавець проекту - ТОВ "Бюро 1440", яке входить до складу "ИКС Холдинг". До виробничої кооперації залучено щонайменше 46 російських і три білоруські компанії.