План восстановления Украины рассчитан на 10 лет: что он предусматривает

Отметим, детально с Планом восстановления Украины можно ознакомиться по ссылке.

Согласно плану, за 10 лет украинские власти намерены реализовать 850 проектов в разных сферах. На их реализацию потребуется более 750 млрд долларов. Ожидается, что ежегодный прирост ВВП составит более 7%.

На первом этапе в 2023-2025 годах предполагается реализация 580 проектов с финансированием более 350 млрд долларов. На втором - 2026-2032 годы - будет 270 проектов с финансированием более 400 млрд долларов.

Национальные программы

Украина в рамках Плана восстановления предлагает реализовать следующие программы:

Укрепление обороны и безопасности - 50 млрд долларов

Энергетическая независимость и зеленый курс - 130 млрд долларов

Обеспечение конкурентного доступа к капиталу - 75 млрд долларов

Обеспечение макрофинансовой стабильности - 60-80 млрд долларов

Развитие секторов экономики с добавочной стоимостью - 50 млрд долларов

Расширение и интеграция логистики с ЕС - 120-160 млрд долларов

Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов - 150-250 млрд долларов

Кроме того, на портале размещена карта разрушений в каждом регионе, а также есть возможность подавать свои идеи для восстановления Украины.