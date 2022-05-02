В Тростянце до конца лета хотят отстроить железнодорожный вокзал, - глава ОВА
В разрушенном россиянами Тростянце Сумской области работает команда архитекторов, которая занимается восстановлением города. Планируют начать с железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По его словам, восстанавливать Тростянец начнут от железнодорожного вокзала, привокзальной площади и заканчивая восстановлением городской больницы, многоквартирных домов, иных зданий, разрушенных и поврежденных российскими оккупантами.
"Также работаем над созданием мемориала памяти погибшим во время оккупации Тростянца. Планируем до 24 августа сделать основную часть работ по железнодорожному вокзалу и привокзальной площади", - рассказал председатель Сумской ОВА.
Напомним, за неделю Государственное бюро расследований задокументировало около 20 фактов пыток местного населения города Тростянец Сумской области.
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