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В Тростянце до конца лета хотят отстроить железнодорожный вокзал, - глава ОВА

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Украина, Понедельник 02 мая 2022 19:27
В Тростянце до конца лета хотят отстроить железнодорожный вокзал, - глава ОВА Фото: Тростянец (Zhyvytskyy)
Автор: Евгений Прокопенко

В разрушенном россиянами Тростянце Сумской области работает команда архитекторов, которая занимается восстановлением города. Планируют начать с железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, восстанавливать Тростянец начнут от железнодорожного вокзала, привокзальной площади и заканчивая восстановлением городской больницы, многоквартирных домов, иных зданий, разрушенных и поврежденных российскими оккупантами.

"Также работаем над созданием мемориала памяти погибшим во время оккупации Тростянца. Планируем до 24 августа сделать основную часть работ по железнодорожному вокзалу и привокзальной площади", - рассказал председатель Сумской ОВА.

Напомним, за неделю Государственное бюро расследований задокументировало около 20 фактов пыток местного населения города Тростянец Сумской области.

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Тростянец
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