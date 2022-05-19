План відновлення Тростянця розроблять в Австрії

Концепцію перспективного розвитку та відновлення міста Тростянець Сумської області розроблятиме австрійська компанія iC consulenten ZT GmbH. Про це розповів міський голова Юрій Бова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Тростянця.

Мер Тростянця також підкреслив, що всі роботи австрійські фахівці будуть виконувати безплатно. Опрацювання плану відновлення займе 3-4 місяці. За його словами, Тростянець потрібно істотно відбудовувати й використовувати для цього Кращий європейський досвід.

"Важлива зустріч відбулася сьогодні у Відні. Домовилися з компанією iC consulenten ZT GmbH розробити спільно концепцію розвитку майбутнього Тростянця - безпечного, екологічного, комфортного міста", - зазначив Бова.

Раніше повідомлялося, що у Тростянці документують військові злочини РФ. Державне бюро розслідувань зафіксувало десятки фактів тортур окупантами цивільних у Тростянці.

Також ми писали, що в Тростянці хочуть відбудувати залізничний вокзал до кінця літа. Далі на черзі відновлення лікарні та пошкоджених багатоквартирних будинків.

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