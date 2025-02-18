"План Трампа" щодо партнерства з Україною. The Telegraph розкрило текст угоди від США

Текст угоди про партнерство з Україною, надане Штатами, свідчить про намагання США взяти під контроль половину природних ресурсів країни. Запропонований контракт є спробою "притиснути" ослаблену війною Україну суто заради комерційних інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Видання отримало проект попередньої угоди з грифом "Привілейований і конфіденційний", що датований 7 лютого 2025 року.

Згідно з проектом договору, США пропонують Україні угоду на 500 млрд доларів. Вона передбачає управління українськими рідкісноземельними мінералами, а також портами, інфраструктурою та більшістю ресурсів, зокрема нафтою і газом.

Крім того, за документом, США та Україна повинні сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що "ворожі сторони конфлікту не отримають вигоду від відновлення України".

Видання зазначило, що президент Зеленський сам запропонував ідею надання США прямої частки в українських рідкоземельних елементах і критично важливих мінералах під час візиту до Trump Tower у вересні минулого року, сподіваючись згладити шлях для продовження поставок озброєнь. Він розраховував, що це призведе до того, що американські компанії почнуть працювати на місцях, створюючи політичну розтяжку, яка буде стримувати Володимира Путіна від повторного нападу.

Деякі мінеральні басейни знаходяться поблизу лінії фронту на сході України або на окупованих Росією територіях. Зеленський підкреслив небезпеку того, що стратегічні запаси титану, вольфраму, урану, графіту і рідкоземельних металів можуть потрапити до рук Росії. "Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду, ми тільки за", - сказав президент.

Не дуже вигідна угода

The Telegraph припускає, що глава держави не очікував, що зіткнеться з умовами, які зазвичай накладаються на держави-агресори, що зазнали поразки у війні. Також вони гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки у 1945 році, коли обидві країни зрештою стали чистими отримувачами коштів від союзників-переможців.

"Якщо цей проект ухвалять, вимоги Трампа будуть становити більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, пізніше зменшені на Лондонській конференції у 1921 році та за планом Дауеса в 1924 році. Водночас він, схоже, готовий повністю зняти Росію з гачка", - пише видання.

Крім того, за угодою, США отримали б 50% прибутку від видобутку природних ресурсів та 50% від вартості нових ліцензій, якщо Україна видала б нові ліцензії "третім особам".

Також Вашингтон матиме переважне право на купівлю експортованих мінералів. Угода регулюється законодавством Нью-Йорка, а США отримують суверенний імунітет. Американський фонд матиме виняткове право визначати умови майбутніх інвестиційних проектів.

"Насправді п'ять затверджених Конгресом пакетів, становлять 175 млрд доларів, з яких 70 млрд доларів було витрачено у США на виробництво озброєнь. Частина з них - у вигляді гуманітарних грантів, але більша частина - це гроші, надані в борг, які треба повертати", - зазначає The Telegraph.

Цінність металів і комерційні інтереси

Україна, ймовірно, має найбільший літієвий басейн у Європі. Однак ціни на літій впали на 88% відтоді, як у 2022 році лопнула "бульбашка". Великі запаси відкривають по всьому світу. Кальдера Мак-Дермітт у Неваді вважається найбільшим родовищем літію на планеті з запасами 40 млн метричних тонн, чого достатньо, щоб США випередили Китай.

Також, зазначає The Telegraph, Україна має кобальт, але більшість акумуляторів для електромобілів зараз використовують літій-залізо-фосфат і більше не потребують кобальту. Крім того, натрій-іонні та сірчані акумулятори обмежать майбутнє зростання попиту на літій. Так само, як і переробка. Можна продовжувати. Тож історія про дефіцит корисних копалин сильно перебільшена.

З огляду на ситуацію, пише видання, що Україна не в змозі задовольнити вимогу президента США в 500 мільярдів доларів у будь-який значущий проміжок часу.

"У справжній комерції інша сторона зазвичай може піти. Вимога Трампа - це примус залізними кулаками з боку неоімперської держави проти слабшої нації, притиснутої спиною до стіни, і все це заради товарної вигоди, яка існує головним чином у голові Трампа. Зеленський не має такої розкоші. Йому доводиться обирати між військовим порушенням України з боку Путіна та економічним порушенням України з боку його власного союзника", - підсумувало The Telegraph.