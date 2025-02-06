"План Трампа". Що пишуть ЗМІ про позицію США щодо завершення війни в Україні

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Презентація "плану Трампа" в Мюнхені: буде чи ні

Напередодні спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться наступного тижня з 14 по 16 лютого.

Після цього вийшов матеріал Bloomberg із посиланням на джерела, у якому йдеться, що союзники США в Європі чекають від нього презентації так званого "мирного плану". При цьому за даними видання, така презентація могла б бути непублічною.

В інтерв'ю програмі Rob Schmitt Tonight на каналі Newsmax він підтвердив участь у конференції і заявив, що у нього заплановані зустрічі з європейськими лідерами, але не презентація плану.

"Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо мирний план. Ні, таких планів немає. Людина, яка представить мирний план - це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейськими лідерами і ми передамо все президенту США. І будемо рухатися далі", - пояснив він.

В Офісі президента України сподіваються, що наступного тижня Келлог представить хоча б попередні обриси мирної угоди.

"Комунікації (з командою Трампа, - ред.) на неформальному рівні йдуть, ви ж бачите, періодично Трамп виходить із певними пропозиціями. Безумовно, ці елементи нам відомі, але дочекаємося презентації американської формули, як вони це бачать", - розповів радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Сьогодні Келлог додав, що ще необхідно "зрозуміти позиції всіх сторін".

"Коли ви розробляєте плани щодо припинення цієї бійні, потрібно переконатися, що ви розумієте позицію кожного учасника процесу. Щойно ми проведемо дискусії віч-на-віч, тоді справді зможемо працювати ... над поступками", - зазначив спецпредставник Трампа.

Він не уточнив, які поступки можуть запропонувати Україні та чи мається на увазі відмова від курсу на вступ до НАТО. Але за його словами, це одна з тем, яку він обговорить із лідерами Великої Британії, Німеччини, Данії та інших країн-партнерів у Мюнхені.

Яким буде "план Трампа": що пише Bloomberg

Яким буде "план Трампа" невідомо, але джерела Bloomberg наводять такі три пункти:

заморожування війни

окупована Росією територія залишається в "підвішеному стані"

надання Україні гарантій безпеки, щоб Росія не могла напасти знову

Подробиць про те, на якій лінії заморозиться конфлікт, що означає "підвішений стан" і якими будуть гарантії безпеки, немає. Раніше президент Володимир Зеленський назвав найнадійнішою і "найдешевшою" для партнерів гарантією членство України в НАТО. Але це малоймовірно в короткостроковій перспективі.

Після конференції Кіт Келлог планує все-таки відвідати Київ, де, як очікується, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Джерела РБК-Україна в Офісі президента підтвердили, що спецпосланець Трампа приїде 20 лютого.

Крім того, за даними Bloomberg, Зеленський планує відвідати кілька країн Перської затоки. Його прес-секретар відмовився від коментарів. Але як раніше писав Reuters, Саудівська Аравія та ОАЕ розглядаються як майданчики для саміту Трампа і Володимира Путіна. А сьогодні в Росії заявили, що зустріч може відбутися в лютому або на початку березня.

За словами представника Ради нацбезпеки при Білому домі Брайана Г'юза, Келлог продовжить працювати з союзниками, щоб виконати обіцянку Трампа швидко закінчити війну. Цього тижня глава ОП Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з нацбезпеки Майком Волтцем, а у Путіна підтвердили активізацію контактів із Вашингтоном.

За останні дні і Путін, і Зеленський дали зрозуміти, що їхні колишні позиції щодо переговорів один з одним пом'якшилися. Український лідер в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану підтвердив готовність сісти за стіл із Путіним разом зі США та Європою, "якщо це єдиний шлях до миру".

Злитий раніше "100-денний" план виявився вкиданням

Раніше повідомлялося, що Трамп нібито дав Кіту Келлогу 100 днів на пошук рішення, як завершити війну в Україні. Офіційно цю інформацію ніхто не підтверджував.

Опубліковані Bloomberg пункти з "плану Трампа" деякою мірою перегукуються з графіком, який з'явився у ЗМІ ще наприкінці січня. Його нібито передали європейським дипломатам. У ньому під першим етапом значиться телефонна розмова з Путіним і обговорення плану з українською владою в лютому.

Якщо сторони не знайдуть "точки дотику", то переговори поставлять на паузу. У разі успіху пропонується конкретний графік. Від Зеленського нібито хочуть скасування указу, який констатує неможливість перемовин із Путіним, щоб до середини березня відбулися зустрічі лідерів (можливо, тристоронній або двосторонній формат), на яких можуть затвердити основні параметри угоди.

Якщо все йтиме за планом, то з 20 квітня пропонується оголосити перемир'я, а саму угоду нібито можуть зафіксувати наприкінці місяця. І нібито до 9 травня пропонується підписати декларацію, яка стане формальним завершенням війни. При цьому будуть прописані умови про військовий нейтралітет України (відмова від прагнення до НАТО), невизнання російського суверенітету над окупованими територіями, збереження чисельності армії, гарантії відновлення і підтримки для модернізації ЗСУ, вибори і поетапне скасування санкцій проти Росії.

Однак українська влада спростувала справжність цього плану. Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі, що "жодних "мирних планів" за 100 днів у медіа не існує".

"Під це маскують тільки вкиди, які найчастіше легалізують росіяни", - додав він.

Також Зеленський наприкінці січня пояснив контекст підписання указу про заборону переговорів із Путіним. За його словами, документом забороняються не переговори з Росією як такі, а лише без погодження з президентом.

Трамп готовий жорсткіше вести переговори з Путіним

З моменту вступу на посаду Дональд Трампа помітно посилив риторику на адресу Путіна, особливо порівняно з його першим терміном. Він уже не називає кремлівського диктатора стратегічним генієм, натомість попереджає, що затягуванням війни Путін веде Росію до загибелі.

"Він має укласти угоду. Я думаю, він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми", - заявив Трамп журналістам у перший день після повернення до Білого дому.

Трампу треба, щоб і Путін, і Зеленський сіли за стіл переговорів і уклали мирну угоду, що для Росії означає відмову від сподівань про повне захоплення України. Однак одні лише слова не примусять Путіна, тому президенту США належить показати, що продовжувати війну марно, пише NBC.

У розпорядженні Трампа багато важелів впливу на Путіна, але питання, чи скористається він ними і наскільки далеко готовий зайти в протистоянні з Росією через Україну. За даними видання, минулого тижня його адміністрація з незрозумілих причин припиняла постачання зброї, але вони вже відновилися.

Відповідаючи на питання про паузу, у Раді нацбезпеки при Білому домі вказали на нещодавні коментарі Трампа в Овальному кабінеті. Кількома днями раніше той розповів, що готовий пов'язати подальшу фінансову та військову допомогу Україні в обмін на ресурси у вигляді рідкоземельних копалин. І що, відповідно, хоче "забезпечити безпеку рідкоземів". На цю заяву в Києві відреагували з ентузіазмом, оскільки пункт про спільний видобуток ресурсів міститься в українському плані перемоги.

При підготовці використовувалися заяви офіційних осіб, публікації Bloomberg, Reuters і NBC News.