"План Трампа". Что пишут СМИ о позиции США по завершению войны в Украине

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Презентация "плана Трампа" в Мюнхене: будет или нет

Накануне специальный посланник Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет на следующей неделе с 14 по 16 февраля.

После этого вышел материал Bloomberg со ссылкой на источники, в котором говорится, что союзники США в Европе ждут от него презентации так называемого "мирного плана". При этом по данным издания, такая презентация могла бы быть непубличной.

В интервью программе Rob Schmitt Tonight на канале Newsmax он подтвердил участие в конференции и заявил, что у него запланированы встречи с европейскими лидерами, но не презентация плана.

"Одно медиа заявило, что на следующей неделе мы представим мирный план. Нет, таких планов нет. Человек, который представит мирный план - это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе. У нас будут дискуссии с европейскими лидерами и мы передадим все президенту США. И будем двигаться дальше", - объяснил он.

В Офисе президента Украины надеются, что на следующей неделе Келлог представит хотя бы предварительные очертания мирного соглашения.

"Коммуникации (с командой Трампа, - ред.) на неформальном уровне идут, вы же видите, периодически Трамп выходит с определенными предложениями. Безусловно, эти элементы нам известны, но дождемся презентации американской формулы, как они это видят", - рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Сегодня Келлог добавил, что еще необходимо "понять позиции всех сторон".

"Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, нужно убедиться, что вы понимаете позицию каждого участника процесса. Как только мы проведем дискуссии с глазу на глаз, тогда действительно сможем работать ... над уступками", - отметил спецпредставитель Трампа.

Он не уточнил, какие уступки могут предложить Украине и имеется ли в виду отказ от курса на вступление НАТО. Но по его словам, это одна из тем, которую он обсудит с лидерами Великобритании, Германии, Дании и других стран-партнеров в Мюнхене.

Каким будет "план Трампа": что пишет Bloomberg

Каким будет "план Трампа" неизвестно, но источники Bloomberg приводят следующие три пункта:

замораживание войны

оккупированная Россией территория остается в "подвешенном состоянии"

предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова

Подробностей о том, на какой линии заморозится конфликт, что означает "подвешенное состояние" и какими будут гарантии безопасности, нет. Ранее президент Владимир Зеленский назвал самой надежной и "дешевой" для партнеров гарантией членство Украины в НАТО. Но это маловероятно в краткосрочной перспективе.

После конференции Кит Келлог планирует все-таки посетить Киев, где, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Зеленским. Источники РБК-Украина в Офисе президента подтвердили, что спецпосланник Трампа приедет 20 февраля.

Кроме того, по данным Bloomberg, Зеленский планирует посетить несколько стран Персидского залива. Его пресс-секретарь отказался от комментариев. Но как ранее писал Reuters, Саудовская Аравия и ОАЭ рассматриваются как площадки для саммита Трампа и Владимира Путина. А сегодня в России заявили, что встреча может состояться в феврале или в начале марта.

По словам представителя Совета нацбезопасности при Белом доме Брайана Хьюза, Келлог продолжит работать с союзниками, чтобы выполнить обещание Трампа быстро закончить войну. На этой неделе глава ОП Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, а у Путина подтвердили активизацию контактов с Вашингтоном.

За последние дни и Путин, и Зеленский дали понять, что их прежние позиции насчет переговоров друг с другом смягчились. Украинский лидер в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану подтвердил готовность сесть за стол с Путиным вместе с США и Европой, "если это единственный путь к миру".

Слитый ранее "100-дневный" план оказался вбросом

Ранее сообщалось, что Трамп якобы дал Киту Келлогу 100 дней на поиск решения, как завершить войну в Украине. Официально эта информация никем не подтверждалась.

Опубликованные Bloomberg пункты из "плана Трампа" в некоторой степени перекликаются с графиком, который появился в СМИ еще в конце января. Его якобы передали европейским дипломатам. В нем под первым этапом значится телефонный разговор с Путиным и обсуждение плана с украинскими властями в феврале.

Если стороны не найдут "точки соприкосновения", то переговоры поставят на паузу. В случае успеха предлагается конкретный график. От Зеленского якобы хотят отмены указа, который констатирует невозможность переговоров с Путиным, чтобы до середины марта состоялись встречи лидеров (возможно, трехсторонний или двусторонний формат), на которых могут утвердить основные параметры соглашения.

Если все будет идти по плану, то с 20 апреля предлагается объявить перемирие, а само соглашение якобы могут зафиксировать в конце месяца. И якобы до 9 мая предлагается подписать декларацию, которая станет формальным завершением войны. При этом будут прописаны условия о военном нейтралитете Украины (отказ от стремления в НАТО), непризнании российского суверенитета над оккупированными территориями, сохранении численности армии, гарантиях восстановления и поддержки для модернизации ВСУ, выборах и поэтапной отмене санкций против России.

Однако украинские власти опровергли подлинность этого плана. Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале, что "никаких "мирных планов" за 100 дней в медиа не существует".

"Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне", - добавил он.

Также Зеленский в конце январе объяснил контекст подписания указа о запрете переговоров с Путиным. По его словам, документом запрещаются не переговоры с Россией как таковые, а лишь без согласования с президентом.

Трамп готов жестче вести переговоры с Путиным

С момента вступления в должность Дональд Трампа заметно ужесточил риторику в адрес Путина, особенно по сравнению с его первым сроком. Он уже не называет кремлевского диктатора стратегическим гением, в вместо этого предупреждает, что затягиванием войны Путин ведет Россию к гибели.

"Он должен заключить сделку. Я думаю, он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы", - заявил Трамп журналистам в первый день после возвращения в Белый дом.

Трампу нужно, чтобы и Путин, и Зеленский сели за стол переговоров и заключили мирное соглашение, что для России означает отказ от надежд о полном захвате Украины. Однако одни лишь слова не заставят Путина, поэтому президенту США предстоит показать, что продолжать войну бесполезно, пишет NBC.

В распоряжении Трампа много рычагов влияния на Путина, но вопрос, воспользуется ли он ими и насколько далеко готов зайти в противостоянии с Россией из-за Украины. По данным издания, на прошлой неделе его администрация по непонятным причинам приостанавливала поставки оружия, но они уже возобновились.

Отвечая на вопрос о паузе, в Совете нацбезопасности при Белом доме указали на недавние комментарии Трампа в Овальном кабинете. Несколько днями ранее тот рассказал, что готов связать дальнейшую финансовую и военную помощь Украине в обмен на ресурсы в виде редкоземельных ископаемых. И что, соответственно, хочет "обеспечить безопасность редкоземов". На это заявление в Киеве отреагировали с энтузиазмом, поскольку пункт о совместной добыче ресурсов содержится в украинском плане победы.

При подготовке использовались заявления официальных лиц, публикации Bloomberg, Reuters и NBC News.