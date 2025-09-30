План Трампа для Гази. Чи вдасться завершити війну між Ізраїлем та ХАМАС

Головне:

В чому суть плану Трампа?

Як план сприймають в Ізраїлі?

Чи погодиться на пропозицію ХАМАС?

Комплексний підхід

Чи не вперше з часу нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль з'явилася політична рамка закінчення конфлікту у Секторі Газа. Відповідний план було презентовано 29 вересня в ході візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху до Вашингтона.

Згідно з планом, Сектор Газа перетвориться на мирний регіон, вільний від тероризму, без загрози сусідам, з відбудовою інфраструктури – водопостачання та електроенергії. ЦАХАЛ має відійти із частини зайнятих районів. Ізраїль також випустить 250 довічно ув’язнених і 1700 заарештованих після 7 жовтня 2023 року, коли бойовики здійснили найбільший теракт в історії єврейської держави. ХАМАС своєю чергою повинен за 72 години звільнити усіх ізраїльських заручників. Бойовикам також запропонують амністію або безпечний виїзд за умови складення зброї.

Сектором Газа, згідно з планом, тимчасово керуватиме Палестинський технократичний комітет під наглядом міжнародної "Ради миру" на чолі з Трампом і за участю інших лідерів, доки реформована Палестинська адміністрація не перебере контроль над анклавом.

У Газу також будуть введені Міжнародні стабілізаційні сили. Вони, співпрацюючи з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією, забезпечать безпеку кордонів, демілітаризацію та знищення терористичної інфраструктури. У план включено й економічну складову. У Секторі Газа буде створено особливу економічну зону.

За словами заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова, план є кроком вперед порівняно з попередніми ідеями Трампа на кшталт виселення з анклаву всього населення і перетворення його на курорт.

"Це найбільш реалістично з усього, що досі звучало. Там найменше деталізовано прописано, що буде потім. Насправді основне питання, яке всі задавали з першого дня початку військової операції в Секторі Газа – як буде адмініструватися ця територія і як її звільнити від ХАМАСу", – сказав він РБК-Україна

Разом з тим, найслабшим місцем плану досі залишаються аспекти політичного облаштування анклаву. Та перш ніж переходити до цього етапу, потрібно припинити бойові дії. І тут, за термінологією Трампа, "м'яч на полі ХАМАС".

Чи пристане ХАМАС на ідею Трампа

Ізраїль та ХАМАС і раніше досягали домовленостей, але вони мали тактичний характер – звільнення частини заручників в обмін на призупинення бойових дій та деякі інші поступки. Проте бойовики відчували свою силу і раз-по-раз зривали реалізацію подальших домовленостей. Наразі ситуація інша.

"ХАМАС значною мірою вже не той, який був. Вони втратили спроможності і навіть керованість, наскільки я розумію, значною мірою втрачена. Там вже окремі загони діють. Не втратили тільки мобілізаційний резерв. Але зараз є фактично консолідована позиція всіх арабських країн. Є тиск з боку навіть Катару і є розуміння, що кращих умов не буде", – зазначив Данилов.

Крім, власне США, схвально про план висловилися лідери Великої Британії та Франції. Ці країни останнім часом тиснули на Ізраїль, аби його війська обмежили бойові дії у Секторі Газа. Зокрема, для цього вони розпочали чергову хвилю визнання Палестини державою. Втім, це не дуже вплинуло на Ізраїль, адже саме визнання є суто символічним жестом.

Зі спільною заявою з цього приводу також виступили міністри закордонних справ Саудівської Аравії, Йорданії, ОАЕ, Індонезії, Пакистану, Туреччини, Катару та Єгипту.

Очевидно, надалі від ХАМАС варто очікувати торгу щодо окремих пунктів плану. Джерело Sky News Arabia зазначило, що угруповання має низку запитань щодо плану. ХАМАС попросив катарського посередника уточнити гарантії припинення війни після звільнення ізраїльських заручників, а також надати чіткий графік виведення військ Ізраїлю з Гази. Крім того, ХАМАС хоче запевнення, що лідери руху за кордоном не стануть цілями атак.

Джерело, близьке до ХАМАС, повідомило Reuters, що план є "повністю упередженим до Ізраїлю" та нав'язує "неможливі умови", спрямовані на ліквідацію угруповання.

Водночас чиновник, обізнаний з переговорами, повідомив, що представники ХАМАС розглянуть план "добросовісно та нададуть відповідь".

Неназваний арабський дипломат зазначив The Times of Israel, що буде важко переконати ХАМАС прийняти пропозицію США в її нинішньому вигляді, враховуючи, що це змусить угруповання відмовитися від усіх своїх важелів впливу: звільнити всіх заручників, що залишилися, протягом перших 72 годин після угоди, водночас спочатку забезпечивши лише часткове виведення ізраїльських військ.

Посадовець вважає, що ХАМАС, ймовірно, відреагує щонайменше через кілька днів, після чого, спробує подати власні поправки, як це зробив Нетаньяху.

Можливості для Ізраїлю

Загалом, план влаштовує Ізраїль. Тим паче, що в ході візиту до Вашингтона Нетаньяху вдалося відстояти деякі пункти плану на користь Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel. Зокрема, мова йде про виведення військ з Сектора Газа. Ізраїльські війська зможуть залишатися в частині анклаву, доки Міжнародні стабілізаційні сили не будуть готові до розгортання та повноцінної операції із роззброєння ХАМАС. Також Нетаньяху вдалося додати до пункту про амністію членів угруповання зобов'язання скласти зброю та знищити військову інфраструктуру.

Серед іншого, план окреслює для ізраїльського суспільства та армії хоча б якусь політичну перспективу завершення війни, зазначив Данилов.

"Я впевнений, що Генштаб давав не одну доповідну записку воєнному кабінету Ізраїлю про те, що треба негайно завершувати, тому що вести війну без політичного плану – це дуже руйнівно і для самої армії, і держави Ізраїлю, як такої. Ніяка армія не хоче виконувати поліцейських функцій і воювати вічно", –підкреслив експерт.

План уже розкритикували ультраправі партнери Нетаньяху по правлячій коаліції, але про свою підтримку та готовність "підставити плече" заявили лідери центристської опозиції. Однак "на столі" досі залишаються всі варіанти.

"Якщо ХАМАС відкине ваш план, пане Президенте (Трамп - ред.), або якщо вони нібито погодяться з ним, а потім зроблять усе, щоб саботувати його, то Ізраїль завершить справу самотужки. Це можна зробити легким шляхом, або важким шляхом, але це буде зроблено", – заявив Нетаньяху на спільній з Трампом пресконференції.

Проте в такому випадку Ізраїль чекатимуть нові виклики у відносинах з європейськими країнами. Про перспективу запровадити торгові чи санкційні обмеження проти Ізраїлю говорять вже не перший місяць. Втім, це може бути не такою вже й високою платою за знищення угруповання, що заперечує саме право Ізраїлю на існування.