UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

План санкций против РФ выполнен на 70%, - Ермак

Фото: Глава ОП Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

План санкций против РФ исполнен на 70%. Тем не менее, давление на агрессора должно усиливаться и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака, сделанное на встрече Международной экспертной группы по санкциям против России.

Чиновник поблагодарил членов группы за производительную работу - выполнение на 70% Плана действий, представленного в апреле.

Также Ермак подал новые идеи для обсуждения. В первую очередь говорится об документе о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Он указал, что это непростой процесс, но не стоит останавливаться, потому что Россия является террористическим государством.

Запрет виз гражданам РФ

Еще одним важным вопросом руководитель ОП назвал запрет на получение виз российскими гражданами.

Чиновник отметил, что Еврокомиссия предложила приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ, но нужно добиваться большего и готовить соответствующие предложения.

"Россияне, эти изверги, вообще не имеют права быть среди цивилизованных граждан стран Запада. Вы можете себе представить, чтобы российские женщины звонили по телефону своим мужчинам и говорили убивать и насиловать украинцев? Это реальные переговоры, перехваченные нашей разведкой. А потом эти же российские женщины просто приезжают в Европу полежать на пляжах и походить в музеи. Это абсолютно неправильно", - добавил Ермак.

Напомним, СНБО ввела санкции против более 600 высокопоставленных российских чиновников. Все они ответственны за агрессивную войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакСанкцииВойна России против Украины