План санкций против РФ выполнен на 70%, - Ермак

Чиновник поблагодарил членов группы за производительную работу - выполнение на 70% Плана действий, представленного в апреле.

Также Ермак подал новые идеи для обсуждения. В первую очередь говорится об документе о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Он указал, что это непростой процесс, но не стоит останавливаться, потому что Россия является террористическим государством.

Запрет виз гражданам РФ

Еще одним важным вопросом руководитель ОП назвал запрет на получение виз российскими гражданами.

Чиновник отметил, что Еврокомиссия предложила приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ, но нужно добиваться большего и готовить соответствующие предложения.

"Россияне, эти изверги, вообще не имеют права быть среди цивилизованных граждан стран Запада. Вы можете себе представить, чтобы российские женщины звонили по телефону своим мужчинам и говорили убивать и насиловать украинцев? Это реальные переговоры, перехваченные нашей разведкой. А потом эти же российские женщины просто приезжают в Европу полежать на пляжах и походить в музеи. Это абсолютно неправильно", - добавил Ермак.