План перемоги презентують українцям найближчими днями, - Подоляк

"Щодо ширшої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Чому? Тому що це важливо. Тому що важливо розуміти, на якому етапі війни, що робимо. Я думаю, що президент (український президент Володимир Зеленський. - ред.) тут достатньо ефективно цю презентацію проведе", - сказав речник.

Він пояснив, що попри те, що акценти основні вже зрозумілі, президент додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу та чому вона важлива.

"Я думаю, президент презентацію таку проведе в найближчі дні". - наголосив він.

Водночас Подоляк нагадав, що партнерам уже презентували основні напрямки Плану перемоги.

"Все, що стосується політичного примусу, дипломатичного, економічного, військового. Зрозуміло, що деталі, математичні додатки, вони будуть у партнерів… Ті, хто приймає безпосередні рішення надання цієї зброї, наприклад, чи надання тих, чи інших юридичних дозволів, чи оформлення юридичних складових", - зазначив радник керівника ОПУ.