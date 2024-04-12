План - перемога. Кулеба пояснив, чому в України немає "плану Б" щодо війни

"Питання "плану Б" не в тому, що ви дурні, і не вигадали собі "плану Б". Я говорив з одним офіцером, командиром роти і він розповів цікаву історію. Коли я збирав своїх командирів взводів і ставив їм "план А" - захопити міст, а вони запитували, що робити, коли міст не захопимо, він відповідав - тоді збираємось на перехресті в кілометрі від мосту. Щоразу все закінчувалось тим, що вони збирались на перехресті. Тоді він змінив поведінку і почав доводити до своїх підлеглих тільки "план А". Це не означає, що у нього не було "плану Б", - розповів він.

За словами міністра, у війни інша психологія.

"І тому питання не в тому, щоб взагалі не мати "плану Б", питання в тому, щоб в своїй операційній щоденній діяльності всі були сфокусовані виключно на одному - на досягненні "плану А". Вчора я повертався у потязі зі Словаччини і один знайомий, з яким не спілкувались близько двох років написав, спитав, коли закінчиться війна. Я кажу - коли не знаю, але закінчиться нашою перемогою. А він пише, чи є реальний план. Кажу: "Є". Він питає, який. Я кажу: "Перемога", - продовжив він.

Кулеба зазначив, що саме в цьому є особливість воєнного часу.

"Коли ви маєте план "Б", повірте, що так само, як солдати на фронті, коли психологічно на них тисне оце безпечне перехрестя в кілометрі від мосту, який ім треба взяти, так само і на дипломата це тисне. Я проводив нещодавно нараду по Patriot з групою послів. І я просто на пальцях одразу ідентифікував, хто з послів вже живе в "плані Б", замість того, щоб зосередитись виключно на "плані А" - дістати той клятий Patriot", - навів аналогію голова МЗС.