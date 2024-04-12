План - победа. Кулеба объяснил, почему у Украины нет "плана Б" по войне

"Вопрос "плана Б" не в том, что вы дураки, и не придумали себе "плана Б". Я говорил с одним офицером, командиром роты и он рассказал интересную историю. Когда я собирал своих командиров взводов и ставил им "план А" - захватить мост, а они спрашивали, что делать, когда мост не захватим, он отвечал - тогда собираемся на перекрестке в километре от моста. Каждый раз все кончалось тем, что они собирались на перекрестке. Тогда он изменил поведение и начал доводить до своих подчиненных только "план А". Это не значит, что у него не было "плана Б", - рассказал он.

По словам министра, у войны другая психология.

"И потому вопрос не в том, чтобы вообще не иметь "плана Б", вопрос в том, чтобы в своей операционной ежедневной деятельности все были сфокусированы исключительно на одном - на достижении "плана А". Вчера я возвращался в поезде из Словакии и один знакомый, с которым не общались около двух лет написал, спросил, когда закончится война. Я говорю - когда не знаю, но закончится нашей победой. А он пишет, есть ли реальный план. Говорю: "Есть". Он спрашивает, какой, Я говорю: "Победа", - продолжил он.

Кулеба отметил, что именно в этом есть особенность военного времени.

"Если у вас есть план "Б", поверьте, что так же, как солдаты на фронте, когда психологически на них давит этот безопасный перекресток в километре от моста, который им нужно взять, так же и на дипломата это давит. Я проводил недавно совещание по Patriot с группой послов. И я просто на пальцах сразу идентифицировал, кто из послов уже живет в "плане Б", вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на "плане А" - достать тот проклятый Patriot", - привел аналогию глава МИД.