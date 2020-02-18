Пристайко считает план относительно Украины в Мюнхене политическим заказом

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Это не первый план, предложенный Украине

Мюнхенский план мира в Украине бижче к тем, кто выполняет политический заказ. Об этом во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

Министр пояснил, что скандальный план был обнародован на конференции в Мюнхене, поскольку это платформа для "таких планов".

"Это - не первый план, который предлагается Украине. Есть люди, которые искренне хочеть помочь и предлагают свои планы, а есть те, которые выполняют определенный политический заказ. Если выбирать между этими двумя крайностями, то, наверное, тот план... ближе к тем, кто выполняет политический заказ. Почему это было сделано именно сейчас? Потому что Мюнхенская - одна из главнейших конференций по безопасности. Именно это арена для таких предложений и идей", - заявил Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обнародованный в рамках Мюнхенской конференции по безопасности скандальный план по достижению мира в Украине нельзя было обсуждать без позиции Киева.

Напомним, вчера в рамках Мюнхенской конференции прошло обсуждение ситуации в Украине, по результатам которого были опубликованы 12 шагов для достижения мира в стране. Данная публикация содержала несколько гуманитарных и экономических аспектов, однако фактически была направлена на восстановление связей Евросоюза с Россией без снятия санкций за агрессию в Украине и аннексии Крыма.

Однако уже через несколько часов после публикации данный план удалили с сайта Мюнхенской конференции. В МИД Украины заявили, что этот документ был "частной инициативой экспертов" и не является каким-то официальным заявлением.