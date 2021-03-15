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План Франции и Германии по Донбассу привязывает выполнение договоренностей к датам, - Арестович

Автор: Роман Тверденко

Мирный план, который разработан совместно с Францией и Германией, предусматривает привязку ко времени выполнения договоренностей. Речь идет о договоренностях в Нормандском и Минском форматах.

Об этом заявил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью телеканалу "Дом".

"Этот план – это не что иное, как попытка привязать к календарю конкретные действия для исполнения соглашений, достигнутых в Нормандском и Минском форматах. Только это предложение уже французской и немецкой сторон, с небольшими правками с нашей стороны", - сказал Арестович.

Он отметил, что у Украины остается свой план шагов, предложенный в рамках ТКГ, а план стран ЕС отличается только датами.

"У нас остается свой план Общих шагов по реализации комплекса соглашений, который глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил в ноябре прошлого года. Французские и немецкие "кластеры" не сильно отличаются. Практически можно сказать, что это более уточненный документ, который привязывает действия календарно четко" - сказал Арестович.

Напомним, днями глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе. При этом его до сих пор не одобрила Россия.

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