План Франції і Німеччини по Донбасу прив'язує виконання домовленостей до дат, - Арестович

Мирний план, який розроблений спільно з Францією і Німеччиною, що передбачає прив'язку до часу виконання домовленостей. Мова йде про домовленості в Нормандському і Мінськом форматах.

Про це заявив прес-секретар української делегації у ТКГ Олексій Арестович в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Цей план – це не що інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в Нормандському і Мінськом форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку", - сказав Арестович.

Він зазначив, що в України залишається свій план кроків, запропонований в рамках ТКГ, а план країн ЄС відрізняється тільки датами.

"У нас залишається свій план Спільних кроків з реалізації комплексу угод, який глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував у листопаді минулого року. Французькі і німецькі "кластери" не сильно відрізняються. Практично можна сказати, що це більш уточнений документ, який прив'язує дії календарно чітко", - сказав Арестович.