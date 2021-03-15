RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

План Франції і Німеччини по Донбасу прив'язує виконання домовленостей до дат, - Арестович

Автор: Роман Тверденко

Мирний план, який розроблений спільно з Францією і Німеччиною, що передбачає прив'язку до часу виконання домовленостей. Мова йде про домовленості в Нормандському і Мінськом форматах.

Про це заявив прес-секретар української делегації у ТКГ Олексій Арестович в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Цей план – це не що інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в Нормандському і Мінськом форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку", - сказав Арестович.

Він зазначив, що в України залишається свій план кроків, запропонований в рамках ТКГ, а план країн ЄС відрізняється тільки датами.

"У нас залишається свій план Спільних кроків з реалізації комплексу угод, який глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував у листопаді минулого року. Французькі і німецькі "кластери" не сильно відрізняються. Практично можна сказати, що це більш уточнений документ, який прив'язує дії календарно чітко", - сказав Арестович.

Нагадаємо, днями глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна спільно з Німеччиною і Францією розробила план відновлення миру на Донбасі. При цьому його досі не схвалила Росія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбас
Читайте також
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з забороненого озброєння
Бойовики 13 разів порушили "тишу" на Донбасі: поранений військовий
Прогноз погоди