ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

План по Донбассу требует готовности к компромиссам, - ОБСЕ

Четверг 26 ноября 2020 13:05
План по Донбассу требует готовности к компромиссам, - ОБСЕ
Фото: Хайди Грау (flickr.com oscepa)
Автор: Андрей Козловский

Из-за различия во взглядах Рабочей группе по политическим вопросам не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий по урегулированию конфликта на Донбассе. Продвижение плана в соответствии с Минскими соглашениями требует конструктивности и готовности к компромиссам.

Об этом заявила Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау, передает пресс-служба ОБСЕ.

Она отметила, что согласно данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, режим прекращения огня на Донбассе в целом продолжает соблюдаться. Однако недавно два мирных жителя были ранены в зоне конфликта в ходе обстрела.

"Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года. Настоятельно призываю стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня", - сказала Грау.

По ее словам, этот вопрос Рабочая группа обсуждала в первую очередь. Кроме этого, обсуждалось функционирование мероприятий по усилению режима прекращения огня и координационного механизма реагирования на его нарушения. Также были затронуты вопросы поиска без вести пропавших и взаимного освобождения и обмена лиц, которых удерживают в связи с конфликтом.

Напомним, ранее украинская делегация во время Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ проинформировала участников организации о нестабильной ситуации на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Донбасс

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь