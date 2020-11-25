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Украина пожаловалась ОБСЕ на нестабильную ситуацию на Донбассе

Вена, Среда 25 ноября 2020 22:57
Украина пожаловалась ОБСЕ на нестабильную ситуацию на Донбассе
Фото: ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская делегация во время Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ проинформировала участников организации о нестабильной ситуации на Донбассе. Украина рассказала ОБСЕ о нарушениях со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщает "Укринформ".

Украинская делегация пожаловалась, что оккупационные войска не соблюдают режим прекращения огня на Донбассе. Так, в период с 16 по 22 ноября, по данным украинской стороны, боевики 20 раз нарушили "тишину" возле 10 населенных пунктов. В трех случаях имели место прицельные обстрелы.

"В результате этих вооруженных провокаций и прицельного огня 19 ноября был ранен один украинский военнослужащий, а 24 ноября один украинский воин погиб от снайперского огня вблизи Авдеевки", - подчеркнула украинская делегация.

Кроме того, в течение недели на Донбассе наблюдатели фиксировали размещение оккупантами вооружения и военной техники с нарушением линий отвода.

Напомним, вчера на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военнослужащий. Событие произошло вблизи Авдеевки.

Как писало РБК-Украина, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук потребовал от России расследования убийства украинского военного российским снайпером под Авдеевкой.

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