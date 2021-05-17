План по Донбассу и обмен пленными: названы темы очередных переговоров ТКГ

Очередные заседания ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по Донбассу пройдут на этой неделе. На завтра в режиме видеоконференций запланирована встреча рабочих подгрупп, а на среду, 19 мая, - общее заседание.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Сообщается, что в повестке дня переговоров будет вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны российских формирований, а также совершенствование контрольного механизма. Также стороны обсудят обеспечение безопасности в зоне конфликта, реализацию минских соглашений и итогов Парижского саммита.

Кроме того, продолжится разработка плана совместных шагов по Донбассу, обсуждение разблокирование КПВВ, в том числе в Золотом и Счастье, обмена пленными. Украинская сторона настаивает на полном доступе международных организаций на оккупированные территории и восстановлении социально-экономических связей через линию разграничения.

В пресс-службе добавили, что на сегодня по режиму "тишины" продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки".