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План по Донбассу от Германии и Франции пока не разглашается, - Арестович

Автор: РБК-Украина

Новый план по Донбассу, который предлагают Германия и Франция, будет представлен до конца марта. На сегодня детали этой инициативы пока не разглашаются.

Об этом в Facebook сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, на сегодня Кремль ограничен в средствах давления, поскольку на него самого давят ЕС, США и Украина. Поэтому у российской стороны есть только три варианта.

"Кремль принимает инициативу Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса (относительно новая инициатива, предложенная в рамках нормандского формата, подробности которой пока не разглашаются, должна быть официально предложена сторонам до конца марта)", - отметил Арестович.

Второй вариант - Россия не принимает план и провоцирует обострение на Донбассе; третий - сохраняет воинственную риторику, пугает наступлением, но остается в рамках минского и нормандского форматов.

"Естественно, свои планы есть и у нас, на все случаи, включая переход конфликта в активную фазу. Общая наша стратегия: принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами и готовность к возможной активизации на фронте", - добавил Арестович.

Он также уточнил, что презентация плана по Донбассу будет в ближайшие две-три недели.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией.

При этом в России заявили, что впервые слышат о таком плане.

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