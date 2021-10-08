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План действий по реализации Меморандума об отопительном сезоне будет утвержден на ближайшем заседании Кабмина, - Чернышов

Новина українською →
Киев, Пятница 08 октября 2021 18:23
План действий по реализации Меморандума об отопительном сезоне будет утвержден на ближайшем заседании Кабмина, - Чернышов Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

На ближайшем заседании правительства будет утвержден план действий по выполнению договоренностей Меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере теплоснабжения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова во время часа вопросов к правительству.

"Сегодня показатель технической готовности объектов к отопительному сезону по всей стране вплотную приблизился к 100%. Следующее важная задача - обеспечение выполнения условий Меморандума о стабильном прохождении отопительного сезона, который был подписан неделю назад. План действий также был разработан и на ближайшем заседании правительства он будет одобрен", - подчеркнул Алексей Чернышов.

Министр Алексей Чернышов отметил, что в положениях Меморандума речь идет об обеспечении одной из самых низких цен на газ для производителей тепла для населения - 7420 грн. за тыс. куб. м и фиксацию цены для бюджетных учреждений. Кроме того, Меморандум предусматривает:

  • направление дополнительно в местные бюджеты 4% НДФЛ (налога на доходы физических лиц);
  • направление субвенции из государственного бюджета общинам, которые находятся вне индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает не менее 80% дефицита ТКЭ этих общин (с 4 квартала 2021 года).

Отметим, разработанный План действий предусматривает, в частности:

  • внесение изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год";
  • утверждение изменений к долгосрочным договорам поставки природного газа, чтобы предоставить возможности производителям тепловой энергии обеспечить платежи за потребленный природный газ - в течение 45 дней после месяца потребления;
  • разработку и представление механизма (на основе ЭСКО-модели) для повышения энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из государственного и/или местных бюджетов и тому подобное.

Глава Минрегиона отметил, что вопрос старта и прохождения отопительного сезона находится на постоянном контроле правительства. В частности, сегодня было проведено селекторное совещание с главами городов и руководителями регионов, НАК "Нафтогаз Украины", АГУ, АМКУ по заключению договоров с предприятиями бюджетной сферы.

Министр Алексей Чернышов еще раз подчеркнул, что первоочередной задачей НАК "Нафтогаз Украины" в настоящее время является обеспечение своевременного заключения всех договоров с бюджетными учреждениями.

Как сообщалось, ранее были определены шесть приоритетных задач по законодательному обеспечению реформы децентрализации.

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Алексей Чернышов
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