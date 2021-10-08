План дій з реалізації Меморандуму щодо опалювального сезону буде затверджено на найближчому засіданні Кабміну, - Чернишов

На найближчому засіданні уряду буде затверджено план дій щодо виконання домовленостей Меморандуму про врегулювання проблемних питань у сфері теплопостачання .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова під час години запитань до уряду.

"Сьогодні показник технічної готовності об’єктів до опалювального сезону по всій країні впритул наблизився до 100%. Наступне важливе завдання - забезпечення виконання умов Меморандуму щодо сталого проходження опалювального сезону, який було підписано тиждень тому. План дій щодо цього також було розроблено і на найближчому засіданні Уряду його буде схвалено", - наголосив Олексій Чернишов.

Міністр Олексій Чернишов зауважив, що у положеннях Меморандуму йдеться про забезпечення однієї з найнижчих цін на газ для виробників тепла для населення - 7420 грн. за тис. куб. м та фіксацію ціни для бюджетних установ. Крім того, Меморандум передбачає:

​​спрямування додатково до місцевих бюджетів 4% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб);

спрямування субвенції з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9), яка покриває не менше 80% дефіциту ТКЕ цих громад (з 4 кварталу 2021 року).

Зазначимо, розроблений План дій передбачає, зокрема:

внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

затвердження змін до довгострокових договорів постачання природного газу, щоб надати можливості виробникам теплової енергії забезпечити платежі за спожитий природний газ - протягом 45 днів після місяця споживання;

розроблення та представлення механізму (на основі ЕСКО-моделі) для підвищення енергоефективності в організаціях та установах, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів тощо.

Очільник Мінрегіону наголосив, що питання старту та проходження опалювального сезону знаходиться на постійному контролі Уряду. Зокрема, сьогодні було проведено селекторну нараду з головами міст та очільниками регіонів, НАК "Нафтогаз України", АМУ, АМКУ щодо укладання договорів з підприємствами бюджетної сфери.

Міністр Олексій Чернишов ще раз наголосив, що першочерговим завданням НАК "Нафтогаз України" наразі є забезпечення своєчасного укладання усіх договорів з бюджетними установами.