План блекауту. Як працюватиме поліція при відключенні світла та зв’язку

Правоохоронці мають план на випадок блекауту в Україні. Який передбачає роботу екіпажів, які сповіщатимуть про повітряну тривогу та надаватимуть допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Ростислава Смірнова в ефірі телемарафону.

"Є певний план блекауту. Ключовими є три моменти, про які ми можемо говорити. Коли немає зв’язку і світла. Виводяться додаткові екіпажі на вулиці, в тому числі їздять з проблисковими маячками, щоб люди могли їх ідентифікувати", - каже Смірнов.

Він пояснив, що у правоохоронців є гучномовці, якими вони можуть, в тому числі повідомляти про повітряну тривогу.

"Виводяться додаткові піші патрулі, які ходять у сітловідбивальних жилетах, щоб можна було їх ідентифікувати, якщо потрібна допомога. Ключовим також є "Пункти незламності", саме там завжди є світло, інтернет, там можна отримати допомогу", - зазначив Смірнов.

Зазначимо, нещодавно ми писали про те, чи загрожує Україні блекаут.

Також українцям пояснили, як терміново викликати швидку під час блекауту.

Нагадаємо, що станом на початок грудня в Україні нарахували понад 900 підрозділів поліції, які працюють в якості "Пунктів незламності".

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