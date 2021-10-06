Пламя могло перейти на жилое пространство: в Харьковской области загорелся камыш

Сообщение о пожаре поступило в 12:26. К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах. Площадь пожара на территории камыша составила 4,5 га.

Отмечается, что существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты города.

Фото: в Харьковской области загорелся камыш (фото kh.dsns.gov.ua)

"В 14:20 состоялась локализация огня. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Угрозы распространения пламени нет", - пишет пресс-служба.