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Пламя могло перейти на жилое пространство: в Харьковской области загорелся камыш

Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области в городе Балаклея произошел пожар на территории камыша. Существовала угроза распространения огня на жилой сектор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 12:26. К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах. Площадь пожара на территории камыша составила 4,5 га.

Отмечается, что существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты города.

Фото: в Харьковской области загорелся камыш (фото kh.dsns.gov.ua)

"В 14:20 состоялась локализация огня. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Угрозы распространения пламени нет", - пишет пресс-служба.

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ХарьковПожар