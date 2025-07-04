Плакали та цілували землю: з’явилися зворушливі відео повернення українських захисників

Звільнені з полону захисники не стримують сліз та цілують українську землю.

"Ми вірили у вас. Дякуємо за вашу підтримку і вашу віру, що не залишали нас", - говорить один із захисників.

На кадрах, які опублікував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, також видно, що багато військових травмовані. У когось ще не зійшов набряк та гематома біля ока, а ще в одного - перемотані бинтом руки.

Ще на одному відео, опублікованому Лубінцем, захисник телефонує матері. Спочатку чоловік спокійно вітається, але коли чує її голос, то не стримує сліз.

"Мамуська моя дорога, привіт… Ти тримайся, я буду захищати та оберігати тебе", - говорить він.