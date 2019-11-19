Плачкова: в "земельных" законопроектах под брендом децентрализации власть скрывает серьезные опасности

В проголосованных парламентом в первом чтении законопроектах о рынке земли ограничения для иностранцев гарантируются формально, а опасные предпосылки для монополизации земли большими латифундиями остаются довольно широкими. Такое мнение в своем блоге на сайте "112 Украина" высказала народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Дьявол кроется в деталях этих документов, которые предусматривают большую неконтролируемую распродажу земель вместо того, чтобы установить жесткий государственный контроль за их целевым использованием и заняться комплексной поддержкой сельскохозяйственной отрасли", - отметила парламентарий.

Политик подчеркнула, что ОПЗЖ были внесены законопроекты, предусматривающие запрет на отчуждение земель до проведения и установления результатов референдума и продление моратория, пока украинцы не скажут свое слово. Однако монобольшинство не прислушалось к этим конструктивных предложениям.

"В новом турбопарламенте не принято прислушиваться к другой точке зрения, кроме провластной. То, что оппозицию здесь не слышат, означает лишь одно: здесь не слышат украинских граждан", - подчеркнула она.

Также Плачкова акцентировала внимание на том, что внесение в первом чтении изменений в Земельный кодекс Украины несет большие риски.

Так, под брендом децентрализации и передачи государственной земли за пределами населенных пунктов в управление территориальных громад, "Зе"-Верховная рада поспешно законопроектом №2194 проголосовала "ЗА" отмену согласования с Кабмином продажи земли юрлицам, где учредителями являются иностранцы, отказалась от государственного контроля за использованием особо ценных земель и инициирует основания для лишения сертифицированных инженеров-землеустроителей квалификационных сертификатов.

"Именно это скрывается под громким брендом расширения полномочий громад. И хотя он, так же как и законопроект о продаже земли, принят только в первом чтении, вряд ли мы получим возможность что-то принципиально изменить. Такие законы не могут лежать в основе нормального механизма проведения реформ. К тому же, "Зе"-прихоти гораздо сильнее "Зе"-логики. И гораздо сильнее настоящих интересов страны", - резюмировала Плачкова.