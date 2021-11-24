Плачкова: власть должна создавать будущее для молодежи в Украине, а не думать о закрытии ВУЗов

По словам оппозиционного депутата, власть под лозунгом реорганизации и оптимизации системы вузов и учреждений профессионально-технического образования, разрушает систему образования.

Плачкова привела в пример ситуацию с Измаильским государственным гуманитарным университетом, который находится под угрозой закрытия.

"В случае, если такое решение будет принято, около 2 тыс. студентов единственного в Бессарабии вуза могут лишиться возможности получить образование, а значит станут на несколько шагов ближе к принятию решения об эмиграции", - отметила народный депутат.

Татьяна Плачкова подчеркнула, что, если не сохранять и не заниматься развитием своей собственной системы высшего образования, ей на замену придут ВУЗы, которые будут финансироваться соседними государствами.

"Такие разговоры идут уже сейчас, но учить они будут кадры не для работы в Украине, а, например, в Румынии, и почему-то не все реформаторы это понимают. Чтобы остановить отток людей из страны, мы все, а в первую очередь власть, должны в приоритет поставить не только призыв вернуться в Украину тех, кто уже выехал, а позаботится о том, чтобы создать такие условия для жизни и работы, при которых мысль об отъезде за границу не возникала. Особенно остро стоит вопрос для жителей сёл, где молодые люди не видят для себя перспектив в работе и нормальных условий для построения своей семьи и своего будущего", - резюмировала Татьяна Плачкова.