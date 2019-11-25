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Плачкова: цинизм власти в ситуации с затонувшим танкером Delfi поражает

Новости » Политика     25.11.2019 - 19:57
Плачкова: цинизм власти в ситуации с затонувшим танкером Delfi поражает
Фото: Татьяна Плачкова (пресс-служба)

Нардеп считает ситуацию с танкером Delfi началом масштабной экологической катастрофы

Власть должна немедленно организовать работу по предотвращению экологической катастрофы в Одессе, которая может произойти из-за крушения судна Delfi. Такое мнение на своей странице в Facebook выразила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова.

Она подчеркнула, что после утечки с затонувшего танкера значительного количества горюче-смазочных материалов уровень загрязнения морской воды в эпицентре аварии превышает норму в 157 раз. Однако представители власти лишь сообщают, что держат ситуацию под контролем и рекомендуют воздержаться от купания.

"Уже сейчас можно говорить, что это начало масштабной экологической катастрофы, потому что такое состояние является критическим для подводного мира. И пока люди, развлекаясь, устраивают селфи у танкера, я не вижу ни одной серьезной реакции власти на эти события", - отметила народный депутат.

Политик подчеркнула, что государство должно не обособленно стоять, а бросить все силы на решение этой проблемы в Одессе, ведь она касается всей Украины.

"Но власть этого будто не замечает. К сожалению, лица новые, а проблемы остаются прежними, да еще и растут с турбоскоростью!", - резюмировала Плачкова.

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