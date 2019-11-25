Плачкова: цинізм влади у ситуації з затонулим танкером Delfi вражає

Фото: Тетяна Плачкова (прес-служба)

Нардеп вважає ситуацію з танкером Delfi початком масштабної екологічної катастрофи

Влада повинна негайно організувати роботу щодо запобігання екологічній катастрофі в Одесі, яка може статися через аварію судна Delfi. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

Вона підкреслила, що після витоку із затонулого танкера значної кількості пально-мастильних матеріалів рівень забруднення морської води в епіцентрі аварії перевищує норму в 157 разів. Однак представники влади лише повідомляють, що тримають ситуацію під контролем і рекомендують утриматися від купання.

"Вже зараз можна говорити, що це початок масштабної екологічної катастрофи, тому що такий стан є критичним для підводного світу. І поки люди, розважаючись, влаштовують селфі біля танкера, я не бачу жодної серйозної реакції влади на ці події", - зазначила народний депутат.

Політик підкреслила, що держава повинна не відокремлено стояти, а кинути всі сили на вирішення цієї проблеми в Одесі, адже вона стосується всієї України.

"Але влада цього ніби не помічає. На жаль, нові обличчя, а проблеми залишаються колишніми, та ще й ростуть з турбошвидкістю!", - резюмувала Плачкова.