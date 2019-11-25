ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Плачкова: цинізм влади у ситуації з затонулим танкером Delfi вражає

Новини » Політика     25.11.2019 - 19:57
Плачкова: цинізм влади у ситуації з затонулим танкером Delfi вражає
Фото: Тетяна Плачкова (прес-служба)

Нардеп вважає ситуацію з танкером Delfi початком масштабної екологічної катастрофи

Влада повинна негайно організувати роботу щодо запобігання екологічній катастрофі в Одесі, яка може статися через аварію судна Delfi. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

Вона підкреслила, що після витоку із затонулого танкера значної кількості пально-мастильних матеріалів рівень забруднення морської води в епіцентрі аварії перевищує норму в 157 разів. Однак представники влади лише повідомляють, що тримають ситуацію під контролем і рекомендують утриматися від купання.

"Вже зараз можна говорити, що це початок масштабної екологічної катастрофи, тому що такий стан є критичним для підводного світу. І поки люди, розважаючись, влаштовують селфі біля танкера, я не бачу жодної серйозної реакції влади на ці події", - зазначила народний депутат.

Політик підкреслила, що держава повинна не відокремлено стояти, а кинути всі сили на вирішення цієї проблеми в Одесі, адже вона стосується всієї України.

"Але влада цього ніби не помічає. На жаль, нові обличчя, а проблеми залишаються колишніми, та ще й ростуть з турбошвидкістю!", - резюмувала Плачкова.

Turkish Airlines припинила польоти до Одеси після аварії В Одесі знизився рівень забруднення води в епіцентрі аварії танкера
Новини України ОдесаОпозиційна платформа За життя
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся