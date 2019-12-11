Плачкова: сначала референдум, а потом - закон о земле

Фото: Татьяна Плачкова (zagittya.com.ua)

Депутаты от ОПЗЖ внесли почти 3500 поправок к законопроекту об обороте земель сельскохоз назначения

Сначала нужно провести референдум, а потом принимать закон о земле. Об этом в комментарии журналистам заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Во время заседания комитета ВР по аграрной политике и земельным отношениям 11 декабря представители "Свободы" и депутаты от "Слуги народа" устроили драку после отказа руководства комитета снять с рассмотрения закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Народный депутат Украины Татьяна Плачкова, которая внесла более 150 поправок к законопроекту о рынке земли, подчеркнула, что этот важный для Украины документ не может состоять только из нескольких страниц, ведь касается значительного количества земельных отношений.

"Мы будем отстаивать каждую свою поправку, но их основная цель - сначала референдум, а потом - закон", - отметила Плачков.

Как сообщается, ОПЗЖ будет защищать украинские земли, национальные интересы Украины и ее граждан. ОПЗЖ требует провести референдум об открытии рынка земли в Украине, продлить мораторий на продажу земли до 2025 года, навести порядок в Госгеокадастре, распаевать земли государственной собственности между теми гражданами, которые их не получили. Только после этого можно поднимать вопрос о рынке земли в Украине.

Напомним, депутаты от ОПЗЖ внесли почти 3500 поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Фракция голосовала против данного законопроекта в первом чтении, поскольку предложенное правительством введение оборота земель сельскохозяйственного назначения идет вразрез с национальными и экономическими интересами Украины и ее граждан, противоречит законам и Конституции нашего государства.