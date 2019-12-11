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Плачкова: спочатку референдум, а потім - закон про землю

Новини » Політика     11.12.2019 - 17:31
Плачкова: спочатку референдум, а потім - закон про землю
Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)

Депутати від ОПЗЖ внесли майже 3500 поправок до законопроекту про обіг земель сільгосп призначення

Спочатку потрібно провести референдум, а потім приймати закон про землю. Про це в коментарі журналістам заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Під час засідання комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин 11 грудня представники "Свободи" та депутати від "Слуги народу" влаштували бійку після відмови керівництва комітету зняти з розгляду закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Народний депутат України Тетяна Плачкова, яка внесла понад 150 поправок до законопроекту про ринок землі, підкреслила, що цей важливий для України документ не може складатися тільки з декількох сторінок, адже стосується значної кількості земельних відносин.

"Ми будемо відстоювати кожну свою поправку, але їх основна мета - спочатку референдум, а потім - закон", - зазначила Плачков.

Як повідомляється, ОПЗЖ буде захищати українські землі, національні інтереси України та її громадян. ОПЗЖ вимагає провести референдум про відкриття ринку землі в Україні, продовжити мораторій на продаж землі до 2025 року, навести порядок в Держгеокадастрі, розпаювати землі державної власності між тими громадянами, які їх не отримали. Тільки після цього можна піднімати питання про ринок землі в Україні.

Нагадаємо, депутати від ОПЗЖ внесли майже 3500 поправок до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Фракція голосувала проти цього законопроекту у першому читанні, оскільки запропоноване урядом запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення йде врозріз з національними та економічними інтересами України і її громадян, суперечить законам і Конституції нашої держави.

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